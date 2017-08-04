Полузащитник «Боруссии» Мор перейдет в «Интер»

Полузащитник «Боруссии» Эмре Мор согласовал условия контракта с «Интером». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Ожидается, что дортмундский клуб отдаст турка в аренду за 2 миллиона. В соглашении будет прописана опция выкупа за сумму 10 миллионов.

Мор пополнил состав «Боруссии» в июле 2016 года, перейдя из «Нордшелланда» за 9,75 миллионов евро. В дебютном сезоне он принял участие в 19 матчах всех турниров, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

Ранее «Боруссия» отклонила предложение «Ромы» по 20-летнему игроку.