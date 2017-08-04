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    Полузащитник «Боруссии» Мор перейдет в «Интер»

    Полузащитник «Боруссии» Эмре Мор согласовал условия контракта с «Интером». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

    Ожидается, что дортмундский клуб отдаст турка в аренду за 2 миллиона. В соглашении будет прописана опция выкупа за сумму 10 миллионов.

    Мор пополнил состав «Боруссии» в июле 2016 года, перейдя из «Нордшелланда» за 9,75 миллионов евро. В дебютном сезоне он принял участие в 19 матчах всех турниров, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

    Ранее «Боруссия» отклонила предложение «Ромы» по 20-летнему игроку.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    04.08.2017 20:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 5 августа 2017, 14:50

      Хорошый игрок

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