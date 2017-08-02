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    «Боруссия» отказалась продавать «Роме» Мора за 20 миллионов

    Итальянская «Рома» готова приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Эмре Мора. Римляне предложили за 20-летнего турка 20 миллионов евро. Такое предложение не устроило немцев, поэтому они ответили отказом. Дортмундцы рассчитывают получить за своего игрока 25 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    Известно, что в его услугах также заинтересована «Фиорентина». В прошлом сезоне турок провел в составе «Боруссии» 12 матчей в Бундеслиге, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    02.08.2017 10:19
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