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«Боруссия» отказалась продавать «Роме» Мора за 20 миллионов

2 августа 2017, 10:19

Итальянская «Рома» готова приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Эмре Мора. Римляне предложили за 20-летнего турка 20 миллионов евро. Такое предложение не устроило немцев, поэтому они ответили отказом. Дортмундцы рассчитывают получить за своего игрока 25 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Известно, что в его услугах также заинтересована «Фиорентина». В прошлом сезоне турок провел в составе «Боруссии» 12 матчей в Бундеслиге, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.

Источник: Gianlucadimarzio
Германия. Бундеслига Италия. Серия А Рома Боруссия Д Мор Эмре
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