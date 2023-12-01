Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций

УЕФА обнародовал список из четырех футболистов, претендующих на звание лучшего футболиста недели в Лиге конференций.

В него вошли полузащитник Юрай Куцка («Слован» Бр), нападающие Бенжамин Нигрен («Нордшелланд»), Игор Тиаго («Брюгге») и Амаль Пеллегрино («Буде-Глимт»).

Пеллегрино оформил дубль в матче с «Лугано» (5:2).

Нюгрен сделал хет-трик во встрече с «Фенербахче» (6:1).

Тиаго дважды поразил ворота «Бешикташа» в гостевом поединке (5:0).

Куцка сделал дубль на выезде в поединке с «КИ Клаксвиком» (2:1).