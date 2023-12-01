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    • Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций

    Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций

    УЕФА обнародовал список из четырех футболистов, претендующих на звание лучшего футболиста недели в Лиге конференций.

    В него вошли полузащитник Юрай Куцка («Слован» Бр), нападающие Бенжамин Нигрен («Нордшелланд»), Игор Тиаго («Брюгге») и Амаль Пеллегрино («Буде-Глимт»).

    Пеллегрино оформил дубль в матче с «Лугано» (5:2).

    Нюгрен сделал хет-трик во встрече с «Фенербахче» (6:1).

    Тиаго дважды поразил ворота «Бешикташа» в гостевом поединке (5:0).

    Куцка сделал дубль на выезде в поединке с «КИ Клаксвиком» (2:1).

    • Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.
    • По итогам предыдущих туров лучшими игроками становились Звонимир Козули («Зриньски»), Бежамин Нигрен («Нордшелланд»), Жуниор Дина-Эбимбе («Айнтрахт» Ф) и Гифт Орбан («Гент»).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    01.12.2023 12:58
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