Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций

УЕФА обнародовал список из четырех футболистов, претендующих на звание лучшего футболиста недели в Лиге конференций.
В него вошли полузащитник Юрай Куцка («Слован» Бр), нападающие Бенжамин Нигрен («Нордшелланд»), Игор Тиаго («Брюгге») и Амаль Пеллегрино («Буде-Глимт»).
Пеллегрино оформил дубль в матче с «Лугано» (5:2).
Нюгрен сделал хет-трик во встрече с «Фенербахче» (6:1).
Тиаго дважды поразил ворота «Бешикташа» в гостевом поединке (5:0).
Куцка сделал дубль на выезде в поединке с «КИ Клаксвиком» (2:1).
- Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.
- По итогам предыдущих туров лучшими игроками становились Звонимир Козули («Зриньски»), Бежамин Нигрен («Нордшелланд»), Жуниор Дина-Эбимбе («Айнтрахт» Ф) и Гифт Орбан («Гент»).
Источник: Официальный сайт УЕФА