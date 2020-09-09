Эссьен стал тренером «Нордшелланда»

Датский «Нордшелланд» подписал контракт с бывшим футболистом сборной Ганы Майклом Эссьеном. Он вошел в тренерский штаб на ближайший сезон.

«Во время работы Эссьен проявляет любопытство. Он делает свой вклад, взаимодействует с игроками до и после тренировок. Его карьера и опыт говорят сами за себя», – сказал главный тренер датчан Флеминг Педерсен.

Это первый тренерский опыт для Эссьена.

Его последним клубом как игрока был азербайджанский «Сабаил» (2019-2020 годы).

Эссьен брал Лигу чемпионов с «Челси».

Фото: твиттер «Нордшелланда».