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    Эссьен стал тренером «Нордшелланда»

    Датский «Нордшелланд» подписал контракт с бывшим футболистом сборной Ганы Майклом Эссьеном. Он вошел в тренерский штаб на ближайший сезон.

    «Во время работы Эссьен проявляет любопытство. Он делает свой вклад, взаимодействует с игроками до и после тренировок. Его карьера и опыт говорят сами за себя», – сказал главный тренер датчан Флеминг Педерсен.

    • Это первый тренерский опыт для Эссьена.
    • Его последним клубом как игрока был азербайджанский «Сабаил» (2019-2020 годы).
    • Эссьен брал Лигу чемпионов с «Челси».

    Фото: твиттер «Нордшелланда».

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    Источник: официальный сайт «Нордшелланда»

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