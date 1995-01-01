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    Товарищеский матч. ЦСКА минимально победил «Нордшелланд» благодаря голу Набабкина

    ЦСКА на сборе в Испании оказался сильнее датского «Нордшелланда». Единственный гол забил защитник Кирилл Набабкин.

    ЦСКА ни разу не проигрывал «Нордшелланду».

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Нордшелланд (Дания) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Набабкин, 56.

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    Источник: Бомбардир.ру

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