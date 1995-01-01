Товарищеский матч. ЦСКА минимально победил «Нордшелланд» благодаря голу Набабкина

Защитник забил, напы спали на поле?
ЦСКА на сборе в Испании оказался сильнее датского «Нордшелланда». Единственный гол забил защитник Кирилл Набабкин.
ЦСКА ни разу не проигрывал «Нордшелланду».
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) – Нордшелланд (Дания) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Набабкин, 56.
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