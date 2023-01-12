«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»

«Бенфика» объявила о переходе нападающего «Нордшелланда» Андреаса Шельдерупа.

Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Лиссабонский клуб заключил с новичком контракт до 2028 года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Бенфика» также заплатит «Нордшелланду» 20 процентов от будущей перепродажи норвежца.

Европейские медиа называют игрока «новым Эрлингом Холандом».

На вингера претендовал «Ливерпуль».

В составе «Нордшелланда» Шельдеруп забил 17 голов в 56 матчах.

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