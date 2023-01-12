«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»

«Бенфика» объявила о переходе нападающего «Нордшелланда» Андреаса Шельдерупа.
Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Лиссабонский клуб заключил с новичком контракт до 2028 года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Бенфика» также заплатит «Нордшелланду» 20 процентов от будущей перепродажи норвежца.
- Европейские медиа называют игрока «новым Эрлингом Холандом».
- На вингера претендовал «Ливерпуль».
- В составе «Нордшелланда» Шельдеруп забил 17 голов в 56 матчах.
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Источник: сайт «Бенфики»