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    «Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»

    «Бенфика» объявила о переходе нападающего «Нордшелланда» Андреаса Шельдерупа.

    Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Лиссабонский клуб заключил с новичком контракт до 2028 года.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Бенфика» также заплатит «Нордшелланду» 20 процентов от будущей перепродажи норвежца.

    • Европейские медиа называют игрока «новым Эрлингом Холандом».
    • На вингера претендовал «Ливерпуль».
    • В составе «Нордшелланда» Шельдеруп забил 17 голов в 56 матчах.

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    Источник: сайт «Бенфики»

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    12.01.2023 23:46
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