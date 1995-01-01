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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Аякс» с минимальным счетом, «Аталанта» Миранчука разгромила «Мидтьюлланд»

    В группе D прошли матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Ливерпуль» победил «Аякс» на выезде благодаря автоголу Николаса Тальяфико на 35-й минуте матча.

    «Аталанта» разгромила датский «Мидтьюлланд» со счетом 4:0. Один из мячей забил Алексей Миранчук – он отличился спустя 9 минут после выхода на замену.

    Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

    Аякс – Ливерпуль – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тальяфико (в свои ворота), 35.

    Мидтьюлланд – Аталанта – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Сапата, 26; 0:2 – Гомес, 36; 0:3 – Муриэль, 42; 0:4 – Миранчук, 89.

    Турнирные таблицы

    Календарь Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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