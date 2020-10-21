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    Миранчук забил первый гол за «Аталанту» спустя 9 минут после выхода на замену

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил первый гол за новую команду.

    Хавбек отличился в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом» спустя девять минут после того, как вышел на замену.

    • Эта игра – первая для Алексея в футболке «Аталанты».
    • Клуб из Бергамо купил россиянина у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
    • Миранчук заключил с «Аталантой» контракт по схеме «4+1».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2020 23:47
    Комментарии12
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      Рейтинг: +18601

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Красиво, но мало, давай Лёха ещё, не останавливайся. Открой итальяшкам глаза, чтоб не держали на лавке.

      1
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      Рейтинг: +75

      Karel1977 34 минуты назад

      Как положил! Красавчик!

      2
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      Рейтинг: +764

      O-Z 36 минут назад

      Красавец забил, в своём стиле.

      2
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      Рейтинг: +986

      elessar arnor 49 минут назад

      Оздоев "зенька - топ клуб"

      2
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      Рейтинг: +4183

      житель СПб 53 минуты назад

      слава Богу!

      1
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      Рейтинг: +4374

      filosof sparty 59 минут назад

      С почином!!!

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      Рейтинг: +793

      Ужас Бората 1 час назад

      Лиха беда начало!

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      Рейтинг: +3913

      dinar7777dinar 1 час назад

      леха с почином ! красавец положил. голова бы еще поскорее восстановился а то в сборной убогий джуба уже надоел своим пешкоходом !

      5
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      Рейтинг: +5175

      maior-60 1 час назад

      Очень здорово!

      2
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      Рейтинг: +17340

      bset 1 час назад

      Ой хороооош. Теперь буду следить не только за Монако Головина, но и за Аталантой Миранчука

      6
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