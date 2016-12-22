Агент Максе подтвердил интерес со стороны «Зенита»

Агент защитника «Нордшелланда» Андреаса Максе прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит». Как отметил Антони Александракис, питерский клуб пока не вступал в переговоры по 22-летнему датчанину.

«Действительно, «Зенит» проявляет интерес к Андреасу Максе, но пока только смотрит за ним — переговоров еще не было. Максе — капитан «Нордшелланда» , высокий защитник, который владеет обеими ногами, с хорошей скоростью, Андреас шикарно играет в воздухе и обладает отличным пасом. К тому же он мечтает играть в России», – заявил Александракис.