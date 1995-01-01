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    Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Нордшелланд», «Динамо» – узбекистанский «Металлург» и другие результаты

    ЦСКА во втором матче за день победил датчан. Решающий гол забил полузащитник Никола Влашич.

    В другой встрече «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» из Узбекистана. «Ахмат» не справился с «Железничаром».

    Товарищеские матчи

    ЦСКА (Россия) – Нордшелланд (Дания) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Влашич, 14; 2:0 – Ахметов, 54.

    Динамо (Россия) – Металлург (Узбекистан) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Филипп, 39.

    Ахмат (Россия) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Митришев, 48; 1:1 – Лендрич, 66; 2:1 – Митришев, 70; 2:2 – Штилич, 80.

    Удаления: нет – Веселинович, 36; Ямак, 51 (вторая ж.к.).

    Уфа (Россия) – Судува (Литва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Талич, 40; 1:1 – Фомин, 79 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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