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Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Нордшелланд», «Динамо» – узбекистанский «Металлург» и другие результаты

5 февраля 2020, 21:25

ЦСКА во втором матче за день победил датчан. Решающий гол забил полузащитник Никола Влашич.

В другой встрече «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» из Узбекистана. «Ахмат» не справился с «Железничаром».

Товарищеские матчи

ЦСКА (Россия) – Нордшелланд (Дания) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Влашич, 14; 2:0 – Ахметов, 54.

Динамо (Россия) – Металлург (Узбекистан) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Филипп, 39.

Ахмат (Россия) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Митришев, 48; 1:1 – Лендрич, 66; 2:1 – Митришев, 70; 2:2 – Штилич, 80.

Удаления: нет – Веселинович, 36; Ямак, 51 (вторая ж.к.).

Уфа (Россия) – Судува (Литва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Талич, 40; 1:1 – Фомин, 79 (с пенальти).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Дания. Суперлига ЦСКА Нордшелланд Ахмат Динамо Уфа
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