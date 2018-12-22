Нападающий «Нордшелланда» Олсен отказался от перехода в ЦСКА

Нападающий «Нордшелланда» Андреас Сков Олсен отказался от перехода в ЦСКА.

19-летний футболист заявил, что на данный момент не рассматривает переход в российский клуб.

«Интерес ЦСКА? Нет, по крайней мере, это не первый мой выбор. Никогда не знаешь, что произойдет, но это не совсем то, к чему я сейчас стремлюсь.

Во-первых, я никогда не видел российский футбол, поэтому не знаю точно, каково там», – сказал Олсен.