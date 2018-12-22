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    Нападающий «Нордшелланда» Олсен отказался от перехода в ЦСКА

    Нападающий «Нордшелланда» Андреас Сков Олсен отказался от перехода в ЦСКА.

    19-летний футболист заявил, что на данный момент не рассматривает переход в российский клуб.

    «Интерес ЦСКА? Нет, по крайней мере, это не первый мой выбор. Никогда не знаешь, что произойдет, но это не совсем то, к чему я сейчас стремлюсь.

    Во-первых, я никогда не видел российский футбол, поэтому не знаю точно, каково там», – сказал Олсен.

    • В прошлом сезоне датчанин провел на клубном уровне 44 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал есть результативных передач.
    • Контракт Олсена с «Нордшелландом» рассчитан до лета 2020 года.
    • По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 8 миллионов евро.

    Источник: Ekstra Bladet

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +182

      GSmall 36 минут назад

      Я рад за этого парня.Он никогда не видел российский футбол)))

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      Рейтинг: +6299

      Skull_Boy 57 минут назад

      Да по лучше, чем в твоём, как раз неизвестном болоте, а так перейдешь максимум в Копенгаген или например в Англию, где будешь умерать на банке и ждать своего шанса пока кто то из старта не сломается или будешь мататься по аренда пока контракт не кончится и вот это твои реалии

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      Рейтинг: +6638

      KLIM777 57 минут назад

      Ну и зря. У нас в РПЛ очень хорошо. Пока что 3 команды в ЛЧ, 3 в ЛЕ. Можно на год или два показать себя и уехать в Европу. Этим трамплином воспользовалось очень много футболистов.

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