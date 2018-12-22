Нападающий «Нордшелланда» Олсен отказался от перехода в ЦСКА

Я рад за этого парня.Он никогда не видел российский футбол)))
Нападающий «Нордшелланда» Андреас Сков Олсен отказался от перехода в ЦСКА.
19-летний футболист заявил, что на данный момент не рассматривает переход в российский клуб.
«Интерес ЦСКА? Нет, по крайней мере, это не первый мой выбор. Никогда не знаешь, что произойдет, но это не совсем то, к чему я сейчас стремлюсь.
Во-первых, я никогда не видел российский футбол, поэтому не знаю точно, каково там», – сказал Олсен.
- В прошлом сезоне датчанин провел на клубном уровне 44 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал есть результативных передач.
- Контракт Олсена с «Нордшелландом» рассчитан до лета 2020 года.
- По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 8 миллионов евро.