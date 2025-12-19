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Дания
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Новости сборной Дании по футболу
Лига наций
Стадион:
Паркен
Сайт:
http://www.dbu.dk
Тренер:
Брайан Ример
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Прояснилось будущее Эриксена после нового приступа
9 июля
5
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
9 июня
11
Эриксен впервые прокомментировал новый приступ во время матча
8 июня
1
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена
8 июня
4
Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена
8 июня
1
Реакция Шевченко на приступ Эриксена
7 июня
1
Врач сборной Дании сделал заявление о приступе Эриксена
7 июня
Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена
7 июня
⚡️ Переживший остановку сердца Эриксен потерял сознание в матче с Украиной
7 июня
7
Трансляция
Дания – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026
7 июня
Дания – Украина: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.95
6 июня
Трансляция
ДР Конго – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
ДР Конго – Дания: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.25
2 июня
Отбор ЧМ-2026. Чехия пробилась на чемпионат мира, обыграв Данию по пенальти
1 апреля
1
Трансляция
Чехия – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Чехия – Дания: прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ 31 марта 2026 с коэффициентом 1.90
30 марта
Определились все финальные пары стыков европейского отбора ЧМ-2026
27 марта
6
Отбор ЧМ-2026. Польша, Дания и Косово пробились в финальные стыки
27 марта
Трансляция
Дания – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Дания – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.92
25 марта
Экс-тренер сборной Дании умер от рака мозга
2025.12.19 14:38
Фото
Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:40
7
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
2025.11.19 01:19
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
2025.11.19 00:48
Шотландия – Дания: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 2.18
2025.11.17 09:28
Фото
Благородный поступок сборной Беларуси в Дании
2025.11.16 12:18
7
В Дании назвали катастрофой ничью с Беларусью
2025.11.16 11:26
1
Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты
2025.11.16 00:47
Трансляция
Дания – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025
2025.11.15 21:35
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