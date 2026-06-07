07.06.2026, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Дания
Дания
Украина
23
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Романчук
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Данил Игнатенко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Назаренко
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
21
Матвей Пономаренко
ЦФ
25
Геннадий Синчук
РФ
3-2-1-2-2
16
Хермансен
18
Бах
2
Андерсен
6
Кристенсен
17
Доргу
5
Меле
23
Хейбьерг
12
Фрохольдт
10
Эриксен
11
Осула
19
Хег
3-1-1-3-2
12
Трубин
13
Забарный
22
Матвиенко
16
Миколенко
2
Сарапий
14
Назарина
15
Цыганков
8
Малиновский
17
Судаков
9
Яремчук
18
Очеретко
6
Кристенсен
4
Хегсберг
4
Хегсберг
6
Кристенсен
18
Бах
13
Кристенсен
13
Кристенсен
18
Бах
17
Доргу
8
Дагхим
8
Дагхим
17
Доргу
19
Хег
9
Хойлунд
9
Хойлунд
19
Хег
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Дания
Украина
22
Филип Йоргенсен
ВР
1
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Оливер Провстгор
ЦЗ
7
Thomas Jørgensen
ЦП
14
Йенс Стаге
ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
15
Якоб Тренсков
РФ
Главный тренер
Брайан Ример
23
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Романчук
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Данил Игнатенко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Назаренко
ПВ
21
Матвей Пономаренко
ЦФ
25
Геннадий Синчук
РФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Остались в запасе
22
Филип Йоргенсен
ВР
1
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Оливер Провстгор
ЦЗ
7
Thomas Jørgensen
ЦП
14
Йенс Стаге
ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
15
Якоб Тренсков
РФ
Остались в запасе
23
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Романчук
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Данил Игнатенко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Назаренко
ПВ
21
Матвей Пономаренко
ЦФ
25
Геннадий Синчук
РФ
Главный тренер
Брайан Ример
Главный тренер
Андреа Мальдера
Статистика матча Дания - Украина
1
2
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
336
293
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию Дания против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Украина
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»