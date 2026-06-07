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  • Дания – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Дания – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

7 июня, 18:20
Дания
07.06.2026, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Украина
13' П. Доргу 36' Й. Меле
44' В. Цыганков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
12
Виктор Фрохольдт
ЛВ
19
Каспер Хег
ЦФ
11
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
2
Эдуард Сарапий
ОП
14
Егор Назарина
ЦП
18
Олег Очеретко
АП
17
Георгий Судаков
АП
8
Руслан Малиновский
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Дания
22
Филип Йоргенсен
ВР
1
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Thomas Jørgensen
ЦП
14
Йенс Стаге
ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
8
Адам Дагхим
ЛВ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
15
Якоб Тренсков
РФ
Украина
23
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Романчук
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Данил Игнатенко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Назаренко
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
21
Матвей Пономаренко
ЦФ
25
Геннадий Синчук
РФ
3-2-1-2-2
16
Хермансен
18
Бах
2
Андерсен
6
Кристенсен
17
Доргу
5
Меле
23
Хейбьерг
12
Фрохольдт
10
Эриксен
11
Осула
19
Хег
3-1-1-3-2
12
Трубин
13
Забарный
22
Матвиенко
16
Миколенко
2
Сарапий
14
Назарина
15
Цыганков
8
Малиновский
17
Судаков
9
Яремчук
18
Очеретко
6
Кристенсен
4
Хегсберг
4
Хегсберг
6
Кристенсен
18
Бах
13
Кристенсен
13
Кристенсен
18
Бах
17
Доргу
8
Дагхим
8
Дагхим
17
Доргу
19
Хег
9
Хойлунд
9
Хойлунд
19
Хег
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Дания
Украина
22
Филип Йоргенсен
ВР
1
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Оливер Провстгор
ЦЗ
7
Thomas Jørgensen
ЦП
14
Йенс Стаге
ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
15
Якоб Тренсков
РФ
Главный тренер
Брайан Ример
23
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Романчук
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Данил Игнатенко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Назаренко
ПВ
21
Матвей Пономаренко
ЦФ
25
Геннадий Синчук
РФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Остались в запасе
22
Филип Йоргенсен
ВР
1
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Оливер Провстгор
ЦЗ
7
Thomas Jørgensen
ЦП
14
Йенс Стаге
ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
15
Якоб Тренсков
РФ
Остались в запасе
23
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Романчук
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Данил Игнатенко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Назаренко
ПВ
21
Матвей Пономаренко
ЦФ
25
Геннадий Синчук
РФ
Главный тренер
Брайан Ример
Главный тренер
Андреа Мальдера
Статистика матча Дания - Украина
1
2
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
336
293
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию Дания против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Украина

Дания – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Украина Дания
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