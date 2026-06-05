Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Португалия. Примейра 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Италия. Серия А 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Олимпиада 2020 Бельгия. Плей-офф 2018/2019 Бельгия. Про-Лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Кубок конфедераций 2017 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Кубок Америки 2016 Испания. Примера 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Франция. Лига 1 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2010