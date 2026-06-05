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Гильермо Очоа
Статистика
Гильермо Очоа - статистика
Завершил карьеру
13 июля 1985 (41), Гвадалахара
#13 | Вратарь
185 см | 78 кг
Мексика
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1
0
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0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 0
31.05.2026
Австралия
46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
2 : 0
23.05.2026
Гана
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
01.04.2026
Бельгия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
29.03.2026
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