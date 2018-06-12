Чичарито – о вечеринке с проститутками: «Хочу рассказать, как все было на самом деле»

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес рассказал правду о вечеринке, устроенной командой перед отъездом на чемпионат мира в Россию.

Местные журналисты запечатлели около десятка футболистов сборной с проститутками. Среди них были вратарь Гильермо Очоа, защитник Карлос Сальседо, хавбек Марко Фабиан, нападающий Рауль Хименес, Хонатан и Джовани Дос Сантос.

«Мне уже надоело слышать неправду об этой ситуации, я хочу рассказать, как все было на самом деле. Правду, а то эта тема уже утомила. А правда состоит в том, что мы просто отмечали мое 30-летие.

Нам выделили свободный вечер и выходной на следующий день. После этого мы улетали в Копенгаген. Мне устроили вечеринку, и я пригласил всех игроков.

На ней были все, кроме вратаря Хесуса Короны, он не смог по личным причинам и извинился перед командой. Мы поужинали, а потом пришло еще много людей, и все игроки уходили, когда хотели.

Мне просто смешно слышать разговоры про проституток, так как их не было. Это лишь показывает неуважение к людям, которые пришли на вечеринку», – приводит слова Чичарито NBC Sports.