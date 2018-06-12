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    Чичарито – о вечеринке с проститутками: «Хочу рассказать, как все было на самом деле»

    Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес рассказал правду о вечеринке, устроенной командой перед отъездом на чемпионат мира в Россию.

    Местные журналисты запечатлели около десятка футболистов сборной с проститутками. Среди них были вратарь Гильермо Очоа, защитник Карлос Сальседо, хавбек Марко Фабиан, нападающий Рауль Хименес, Хонатан и Джовани Дос Сантос.

    «Мне уже надоело слышать неправду об этой ситуации, я хочу рассказать, как все было на самом деле. Правду, а то эта тема уже утомила. А правда состоит в том, что мы просто отмечали мое 30-летие.

    Нам выделили свободный вечер и выходной на следующий день. После этого мы улетали в Копенгаген. Мне устроили вечеринку, и я пригласил всех игроков.

    На ней были все, кроме вратаря Хесуса Короны, он не смог по личным причинам и извинился перед командой. Мы поужинали, а потом пришло еще много людей, и все игроки уходили, когда хотели.

    Мне просто смешно слышать разговоры про проституток, так как их не было. Это лишь показывает неуважение к людям, которые пришли на вечеринку», – приводит слова Чичарито NBC Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 07:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 июня 2018, 15:04

      Не виноваты мы...Они сами пришли.Но ничего не было.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 14:48

      Вот почему то Чичарито хочется верить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 июня 2018, 12:14

      жги... расскажи как на самом деле было..
      вратаря жена не отпустила по ходу..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 июня 2018, 12:04

      Кок ошу-то приглашал или он тоже попросил прощения из-за травмы?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 12 июня 2018, 11:11

      «Хочу рассказать, как все было на самом деле»
      Какое было многообещающее начало))

      6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > vashinin 12 июня 2018, 15:07

      и во всех подробностях))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 10:40

      правильно что прояснил ситуацию, а то надоели эти грязные сплетни)

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 июня 2018, 09:17

      У них просто был свой луна-парк - с блэк-джеком и шлюхами)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 12 июня 2018, 08:37

      чичарито о чичолине

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 июня 2018, 08:04

      Мне просто смешно слышать разговоры про проституток, так как их не было. Это лишь показывает неуважение к людям, которые пришли на вечеринку.Все эти женщины,все 30- глубоко порядочные и высокоморальные,никакие они не проститутки!

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