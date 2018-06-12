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  • Чичарито – о вечеринке с проститутками: «Хочу рассказать, как все было на самом деле»

Чичарито – о вечеринке с проститутками: «Хочу рассказать, как все было на самом деле»

12 июня 2018, 07:32
10

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес рассказал правду о вечеринке, устроенной командой перед отъездом на чемпионат мира в Россию.

Местные журналисты запечатлели около десятка футболистов сборной с проститутками. Среди них были вратарь Гильермо Очоа, защитник Карлос Сальседо, хавбек Марко Фабиан, нападающий Рауль Хименес, Хонатан и Джовани Дос Сантос.

«Мне уже надоело слышать неправду об этой ситуации, я хочу рассказать, как все было на самом деле. Правду, а то эта тема уже утомила. А правда состоит в том, что мы просто отмечали мое 30-летие.

Нам выделили свободный вечер и выходной на следующий день. После этого мы улетали в Копенгаген. Мне устроили вечеринку, и я пригласил всех игроков.

На ней были все, кроме вратаря Хесуса Короны, он не смог по личным причинам и извинился перед командой. Мы поужинали, а потом пришло еще много людей, и все игроки уходили, когда хотели.

Мне просто смешно слышать разговоры про проституток, так как их не было. Это лишь показывает неуважение к людям, которые пришли на вечеринку», – приводит слова Чичарито NBC Sports.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Мексика Очоа Гильермо Чичарито Фабиан Марко Корона Хесус Сальседо Карлос
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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спанчес
1528779846
Мне просто смешно слышать разговоры про проституток, так как их не было. Это лишь показывает неуважение к людям, которые пришли на вечеринку.Все эти женщины,все 30- глубоко порядочные и высокоморальные,никакие они не проститутки!
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спанчес
1528781870
чичарито о чичолине
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Lester84
1528784246
У них просто был свой луна-парк - с блэк-джеком и шлюхами)))
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OfaZavr
1528789241
правильно что прояснил ситуацию, а то надоели эти грязные сплетни)
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vashinin
1528791108
«Хочу рассказать, как все было на самом деле» Какое было многообещающее начало))
Ответить
С-Пб on-line
1528794280
Кок ошу-то приглашал или он тоже попросил прощения из-за травмы?
Ответить
mihail200606
1528794858
жги... расскажи как на самом деле было.. вратаря жена не отпустила по ходу..
Ответить
zigbert
1528804094
Вот почему то Чичарито хочется верить.
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mutabor0992
1528805075
Не виноваты мы...Они сами пришли.Но ничего не было.)))
Ответить
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