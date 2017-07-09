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Очоа подписал контракт с бельгийским «Стандардом»

9 июля 2017, 22:22
4

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа продолжит карьеру в льежском «Стандарде». Стан бельгийцев американец пополнил на правах свободного агента, поскольку его предыдущий контракт – с испанской «Малагой» – истек 30 июня. Срок соглашения с новым клубом не разглашается.

«Стандард» в прошлом розыгрыше бельгийского чемпионата занял девятое место.

В прошлом сезоне Очоа на правах аренды выступал за «Гранаду» и в рамках Примеры провел все 38 матчей, пропустив 67 голов. По итогам чемпионата команда вылетела в Сегунду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Бельгия. Плей-офф Стандард Очоа Гильермо
Комментарии (4)
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Cubinec1989
1499628482
крутой вратарь....
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Ajax_Amsterdam
1499630737
Кипер крутой, но клубная карьера удручает!!!! Мог столько титулов уже собрать в нормальных командах, а всё в середняках да аутсайдерах играет и пытается их удержать на плаву!! давно пора агента на 3 буквы послать за такую загубленную карьеру!!! Капец! Обидно за этого чувака!
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Kazak ne China
1499659107
Его надо познакомит с Мино Райолой а то вся карьера по наклонной ведь кипер из него то что надо
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Иван_Невский
1584635365
сейчас самое время контракты подписывать.
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