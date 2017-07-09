Очоа подписал контракт с бельгийским «Стандардом»

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа продолжит карьеру в льежском «Стандарде». Стан бельгийцев американец пополнил на правах свободного агента, поскольку его предыдущий контракт – с испанской «Малагой» – истек 30 июня. Срок соглашения с новым клубом не разглашается.

«Стандард» в прошлом розыгрыше бельгийского чемпионата занял девятое место.

В прошлом сезоне Очоа на правах аренды выступал за «Гранаду» и в рамках Примеры провел все 38 матчей, пропустив 67 голов. По итогам чемпионата команда вылетела в Сегунду.