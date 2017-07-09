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    Очоа подписал контракт с бельгийским «Стандардом»

    Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа продолжит карьеру в льежском «Стандарде». Стан бельгийцев американец пополнил на правах свободного агента, поскольку его предыдущий контракт – с испанской «Малагой» – истек 30 июня. Срок соглашения с новым клубом не разглашается.

    «Стандард» в прошлом розыгрыше бельгийского чемпионата занял девятое место.

    В прошлом сезоне Очоа на правах аренды выступал за «Гранаду» и в рамках Примеры провел все 38 матчей, пропустив 67 голов. По итогам чемпионата команда вылетела в Сегунду.

    Источник: Twitter

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    09.07.2017 22:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский 19 марта 2020, 19:29

      сейчас самое время контракты подписывать.

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 10 июля 2017, 06:58

      Его надо познакомит с Мино Райолой а то вся карьера по наклонной ведь кипер из него то что надо

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 9 июля 2017, 23:05

      Кипер крутой, но клубная карьера удручает!!!! Мог столько титулов уже собрать в нормальных командах, а всё в середняках да аутсайдерах играет и пытается их удержать на плаву!! давно пора агента на 3 буквы послать за такую загубленную карьеру!!! Капец! Обидно за этого чувака!

      2
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 9 июля 2017, 22:28

      крутой вратарь....

      0
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