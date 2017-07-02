Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Очоа признан лучшим игроком матча Португалия – Мексика

    Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа получил приз лучшему игроку по итогам матча за третье место Кубка конфедераций-2017 против сборной Португалии. Такого звания вратарь удостоился по итогам всеобщего голосования болельщиков из различных стран мира. Мексиканец совершил немало ярких спасений, в частности, в первом тайме поединка.

    В борьбе за бронзовые медали сильнее оказались португальские футболисты, одержавшие победу лишь с помощью дополнительного времени – 2:1.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2017 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 19:39

      И совершенно заслуженно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11