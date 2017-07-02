Очоа признан лучшим игроком матча Португалия – Мексика

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа получил приз лучшему игроку по итогам матча за третье место Кубка конфедераций-2017 против сборной Португалии. Такого звания вратарь удостоился по итогам всеобщего голосования болельщиков из различных стран мира. Мексиканец совершил немало ярких спасений, в частности, в первом тайме поединка.

В борьбе за бронзовые медали сильнее оказались португальские футболисты, одержавшие победу лишь с помощью дополнительного времени – 2:1.