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  • Кубок конфедераций. Португалия в дополнительное время обыграла Мексику в борьбе за бронзовые медали

Кубок конфедераций. Португалия в дополнительное время обыграла Мексику в борьбе за бронзовые медали

2 июля 2017, 17:31
23

В Москве завершился матч за третье место Кубка конфедераций-2017. В нем встретились сборные Португалии и Мексики. Победу с минимальным преимуществом одержали подопечные Фернанду Сантуша, причем по ходу встречи они проигрывали.

Решающий гол португальцы забили с пенальти, которые реализовал Андре Силва. Он же на 16 минуте не реализовал еще один одиннадцатиметровый. По ходу встречи обе команды заработали по красной карточке.

Финал турнира состоится 2 июля в 21:00 по Москве. В нем встретятся сборные Чили и Германии.

Кубок конфедераций. Матч за третье место

Португалия – Мексика – 2:1 (0:0, 1:1, 2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Нету, 54 (автогол); 1:1 – Пепе, 90+1; 2:1 – Андре Силва, 104 (с пенальти).

Португалия: Патрисиу, Нету, Пепе, Моутинью (Андриен Силва, 82), Андре Силва, Семеду, Данилу (Гомеш, 82), Пицци (Карвалью, 91), Нани (Куарежма, 70), Мартинш, Элизеу.

Мексика: Очоа, Араухо, Маркес (Фабиан, 106), Лайун, Вела, Чичарито (Хименес, 85), Морено, Эррера, Гуардадо (дос Сантос, 80), Перальта (Лосано, 61), Л. Рейес.

Предупреждения: Семеду, 26 – Маркес, 15; Хименес, 94; Морено, 98.

Удаления: Семеду, 106 (вторая ж.к.) – Хименес, 112 (вторая ж.к.).

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Португалия Мексика
Комментарии (23)
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Garrincha58
1499006658
игра по хлеще финала ЛЧ и доп.время и два удаления и два пеналя и удаление тренера,но судья конечно иранец! пеналь в конце матча был не захотел смотреть плазму
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Тони Монтана Б
1499006664
Интересная была игра.
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alex1951
1499006882
На их месте обязана была быть сб. России, но не срослось.....Тов.Мудбков старался,старался и перестарался.... Россия рыдает! Чужие они ,на домашнем празднике футбола!
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Serg919
1499007016
Игра получилась яркой!
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acer2003
1499007326
Хорошая игра ! Болел за мексов )) ....
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Munez89
1499007395
Матч хороший, достойный! Единственное что, так это комментатор, это просто писец..пенальти, в руку мяч попадает орет про пятку выставленную) И ещё про удаление..ну да ладно)
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ntaram
1499009677
Судья ей богу - инопланетянин !
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Svoysvoemubrat
1499009913
Приятно было смотреть
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OfaZavr
1499010079
Огненный матч получился!
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Nesterenko
1499026902
Матч был очень атакующий, но я не понимаю нововведения в части видеоповторов. Все-равно решение о просмотре спорных эпизодов принимает только судья, и если вся бригада промолчит (а это уже как-то странно), то никто ничего просматривать не будет. Хотя вчера все видели, что 2-го пенальти не было, но судья.............. это система пугает больше, чем человеческий фактор.
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