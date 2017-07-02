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    Кубок конфедераций. Португалия в дополнительное время обыграла Мексику в борьбе за бронзовые медали

    В Москве завершился матч за третье место Кубка конфедераций-2017. В нем встретились сборные Португалии и Мексики. Победу с минимальным преимуществом одержали подопечные Фернанду Сантуша, причем по ходу встречи они проигрывали.

    Решающий гол португальцы забили с пенальти, которые реализовал Андре Силва. Он же на 16 минуте не реализовал еще один одиннадцатиметровый. По ходу встречи обе команды заработали по красной карточке.

    Финал турнира состоится 2 июля в 21:00 по Москве. В нем встретятся сборные Чили и Германии.

    Кубок конфедераций. Матч за третье место

    Португалия – Мексика – 2:1 (0:0, 1:1, 2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Нету, 54 (автогол); 1:1 – Пепе, 90+1; 2:1 – Андре Силва, 104 (с пенальти).

    Португалия: Патрисиу, Нету, Пепе, Моутинью (Андриен Силва, 82), Андре Силва, Семеду, Данилу (Гомеш, 82), Пицци (Карвалью, 91), Нани (Куарежма, 70), Мартинш, Элизеу.

    Мексика: Очоа, Араухо, Маркес (Фабиан, 106), Лайун, Вела, Чичарито (Хименес, 85), Морено, Эррера, Гуардадо (дос Сантос, 80), Перальта (Лосано, 61), Л. Рейес.

    Предупреждения: Семеду, 26 – Маркес, 15; Хименес, 94; Морено, 98.

    Удаления: Семеду, 106 (вторая ж.к.) – Хименес, 112 (вторая ж.к.).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 17:31
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 июля 2017, 23:21

      Матч был очень атакующий, но я не понимаю нововведения в части видеоповторов. Все-равно решение о просмотре спорных эпизодов принимает только судья, и если вся бригада промолчит (а это уже как-то странно), то никто ничего просматривать не будет. Хотя вчера все видели, что 2-го пенальти не было, но судья.............. это система пугает больше, чем человеческий фактор.

      1
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      Рейтинг: +54

      Evklid 2 июля 2017, 21:56

      Забавный комментатор болтал что-то про опорные ноги мексиканца,когда тот сыграл рукой в штрафной))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 2 июля 2017, 19:47

      Это было валидольно:)

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 июля 2017, 19:35

      Комментатор конченый был..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июля 2017, 18:41

      Огненный матч получился!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > OfaZavr 2 июля 2017, 18:53

      А немцы тогда что покажут?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 18:57

      Будем надеяться, что еще круче матч получиться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 18:38

      Приятно было смотреть

      4
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      Рейтинг: +27

      ntaram 2 июля 2017, 18:34

      Судья ей богу - инопланетянин !

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 2 июля 2017, 17:59

      Сборную Португалии с бронзой, хорошая была игра. Ждем финала.

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 2 июля 2017, 17:56

      Матч хороший, достойный!
      Единственное что, так это комментатор, это просто писец..пенальти, в руку мяч попадает орет про пятку выставленную)
      И ещё про удаление..ну да ладно)

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 июля 2017, 17:56

      Ожидаемо всё.

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