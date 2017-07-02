Кубок конфедераций. Португалия в дополнительное время обыграла Мексику в борьбе за бронзовые медали

В Москве завершился матч за третье место Кубка конфедераций-2017. В нем встретились сборные Португалии и Мексики. Победу с минимальным преимуществом одержали подопечные Фернанду Сантуша, причем по ходу встречи они проигрывали.

Решающий гол португальцы забили с пенальти, которые реализовал Андре Силва. Он же на 16 минуте не реализовал еще один одиннадцатиметровый. По ходу встречи обе команды заработали по красной карточке.

Финал турнира состоится 2 июля в 21:00 по Москве. В нем встретятся сборные Чили и Германии.

Кубок конфедераций. Матч за третье место

Португалия – Мексика – 2:1 (0:0, 1:1, 2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Нету, 54 (автогол); 1:1 – Пепе, 90+1; 2:1 – Андре Силва, 104 (с пенальти).

Португалия: Патрисиу, Нету, Пепе, Моутинью (Андриен Силва, 82), Андре Силва, Семеду, Данилу (Гомеш, 82), Пицци (Карвалью, 91), Нани (Куарежма, 70), Мартинш, Элизеу.

Мексика: Очоа, Араухо, Маркес (Фабиан, 106), Лайун, Вела, Чичарито (Хименес, 85), Морено, Эррера, Гуардадо (дос Сантос, 80), Перальта (Лосано, 61), Л. Рейес.

Предупреждения: Семеду, 26 – Маркес, 15; Хименес, 94; Морено, 98.

Удаления: Семеду, 106 (вторая ж.к.) – Хименес, 112 (вторая ж.к.).