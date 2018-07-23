Агент Очоа ведет переговоры с «Бока Хуниорс»

Вратарь льежского «Стандарда» и сборной Мексики Гильермо Очоа может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года. Агент 33-летнего голкипера ищет варианты трудоустройства своего клиента. Известно, что он предложил услуги вратаря «Бока Хуниорс».

В «Стандарде» рассчитывают удержать своего игрока. Спортивный директор клуба Оливье Ренар готовит новое предложение для Очоа.