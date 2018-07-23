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    Агент Очоа ведет переговоры с «Бока Хуниорс»

    Вратарь льежского «Стандарда» и сборной Мексики Гильермо Очоа может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины.

    Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года. Агент 33-летнего голкипера ищет варианты трудоустройства своего клиента. Известно, что он предложил услуги вратаря «Бока Хуниорс».

    В «Стандарде» рассчитывают удержать своего игрока. Спортивный директор клуба Оливье Ренар готовит новое предложение для Очоа.

    Источник: Goal.com

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    23.07.2018 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 11:47

      Редко так бывает, когда игрок отправляется из Европы в Америку а не наоборот.

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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 23 июля 2018, 07:55

      Очоа на втором ЧМ доказывает, что достоин большего.Но лтбо я ничего не понимаю в футболе, либо селекция у клубов разучилась работать.

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