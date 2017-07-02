Очоа считает, что в матче против Португалии сделал все от себя зависящее

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился комментариями по итогам матча за третье место Кубка конфедераций-2017, в котором его команда уступила в дополнительное время сборной Португалии (1:2).

«Наша команда всегда выкладывается на сто процентов, но не всегда это помогает одержать победу. Что касается работы вратаря, то я сделал все, что мог. Что-то получалось, что-то нет. В этой встрече были очень большие скорости, жаль, что нам не удалось победить.

Да, мы старались идти вперед, давить в концовке, перевести игру в серию пенальти. Не получилось забить второй гол, который многое бы решил в этом матче. После встречи будет много вопросов и обсуждений. Наша команда посмотрит спорные эпизоды. Но это будет потом», – резюмировал мексиканец.

Очоа по итогам встречи против португальцев признан лучшим футболистом матча.