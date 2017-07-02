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    Очоа считает, что в матче против Португалии сделал все от себя зависящее

    Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился комментариями по итогам матча за третье место Кубка конфедераций-2017, в котором его команда уступила в дополнительное время сборной Португалии (1:2).

    «Наша команда всегда выкладывается на сто процентов, но не всегда это помогает одержать победу. Что касается работы вратаря, то я сделал все, что мог. Что-то получалось, что-то нет. В этой встрече были очень большие скорости, жаль, что нам не удалось победить.

    Да, мы старались идти вперед, давить в концовке, перевести игру в серию пенальти. Не получилось забить второй гол, который многое бы решил в этом матче. После встречи будет много вопросов и обсуждений. Наша команда посмотрит спорные эпизоды. Но это будет потом», – резюмировал мексиканец.

    Очоа по итогам встречи против португальцев признан лучшим футболистом матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2017 18:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:08

      Просто молодец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 21:32

      Кто-то вратарей-героев не видел, посмотрите, сравните, подумайте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 21:24

      Да, вот ты ГЛЫБА

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 2 июля 2017, 19:11

      Классный вратарь!

      1
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