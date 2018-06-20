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    Головин вошел в сборную первого тура ЧМ-2018 по версии InStat

    Аналитики из InStat составили сборную первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    В команду вошел полузащитник сборной России Александр Головин. В матче с Саудовской Аравией (5:0) футболист дважды ассистировал партнерам, а также отметился голом со штрафного удара.

    Голкипер: Гильермо Очоа (Мексика)

    Защитники: Марсело (Бразилия), Харри Магуайр (Англия), Джером Боатенг (Германия), Киран Триппьер (Англия).

    Полузащитники: Александр Головин (Россия), Джордан Хендерсон (Англия), Поль Погба (Франция).

    Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Гарри Кейн (Англия), Диего Коста (Испания).

    Источник: InStat

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    20.06.2018 16:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 21 июня 2018, 12:00

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 21 июня 2018, 00:14

      сборная 1 тура на самом деле...
      Очоа(Мексика)
      Гранквист (Швеция) Марсело (Бразилия)Магуайр (Англия)Хименес (Уругвай)
      Эрера (Мексика) Крос(Германия)
      Криштиану Роналду (Португалия), Гарри Кейн (Англия) Чичаритто (Мексика)Лукаку (Бельгия)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 19:29

      справедливо, но думаю здесь должен быть и Черышев.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > OfaZavr 20 июня 2018, 23:12

      Черыш куда лучше.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > prezent2017 21 июня 2018, 08:18

      Головин же три голевые отдал и гол классный со штрафного положил, думаю он заслуженно вошел в сборную первого тура, но Черышев тоже здесь должен быть как мне кажется.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 июня 2018, 17:35

      Спорный список. Где Коларов? Лосано то явно лучше, чем Боатенг в том матче сыграл. И какой-то супер игры англичан кроме Гарика я не увидел, так что только он в этом списке закономерен. Так что только по вратарю и напдающим нет вопросов. В защиту Коларова и Хименеса за рещающие голы, да и Гранквиста бы не плохо. В центр Лосано. Магуйар единственный по делу обронец.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 июня 2018, 17:06

      Приятно...черт возьми..

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2018, 16:49

      Интересно, а аналитики эти не англичане случаем? А то что-то слишком много англичан в составе.

      6
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > bset 20 июня 2018, 17:07

      Тоже задался этим вопросом и был очень удивлен- компания была основана в Москве в 2007 году и имеет множество офисов и представителей по всему миру.

      1
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      Рейтинг: +222

      Леший88 > bset 20 июня 2018, 20:23

      телевизор сказал, что англичане плохие, значит так и есть. До этого были плохие турки. Теперь они братья. Все логично.

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