Головин вошел в сборную первого тура ЧМ-2018 по версии InStat

Аналитики из InStat составили сборную первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

В команду вошел полузащитник сборной России Александр Головин. В матче с Саудовской Аравией (5:0) футболист дважды ассистировал партнерам, а также отметился голом со штрафного удара.

Голкипер: Гильермо Очоа (Мексика)

Защитники: Марсело (Бразилия), Харри Магуайр (Англия), Джером Боатенг (Германия), Киран Триппьер (Англия).

Полузащитники: Александр Головин (Россия), Джордан Хендерсон (Англия), Поль Погба (Франция).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Гарри Кейн (Англия), Диего Коста (Испания).