Головин вошел в сборную первого тура ЧМ-2018 по версии InStat

Аналитики из InStat составили сборную первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.
В команду вошел полузащитник сборной России Александр Головин. В матче с Саудовской Аравией (5:0) футболист дважды ассистировал партнерам, а также отметился голом со штрафного удара.
Голкипер: Гильермо Очоа (Мексика)
Защитники: Марсело (Бразилия), Харри Магуайр (Англия), Джером Боатенг (Германия), Киран Триппьер (Англия).
Полузащитники: Александр Головин (Россия), Джордан Хендерсон (Англия), Поль Погба (Франция).
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Гарри Кейн (Англия), Диего Коста (Испания).
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Источник: InStat