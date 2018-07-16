Зобнин совершил больше всех перехватов на ЧМ-2018

Аналитический портал Whoscored опубликовал лидеров чемпионата мира-2018 по статистическим показателям.

Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн, забивший шесть голов. Колумбийский полузащитник Карлос Санчес сделал больше всех результативных передач – 2. Форвард Бразилии Неймар нанес 26 ударов по воротам.

Больше всех в дриблинг шел полузащитник бельгийцев Эден Азар – 40 раз. Хавбек бразильцев Каземиро совершил больше всех удачных отборов – 17. Полузащитник сборной России Роман Зобнин чаще других перехватывал мяч – 20 раз.

Защитник Франции Рафаэль Варан – лидер по количеству выносов. Их у него 44. Защитник сборной Англии Джон Стоунс имеет самый большой процент точности передач – 94,5%. Голкипер мексиканцев Гильермо Очоа совершил больше всех сэйвов – 25.