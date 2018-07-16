Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зобнин совершил больше всех перехватов на ЧМ-2018

    Аналитический портал Whoscored опубликовал лидеров чемпионата мира-2018 по статистическим показателям.

    Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн, забивший шесть голов. Колумбийский полузащитник Карлос Санчес сделал больше всех результативных передач – 2. Форвард Бразилии Неймар нанес 26 ударов по воротам.

    Больше всех в дриблинг шел полузащитник бельгийцев Эден Азар – 40 раз. Хавбек бразильцев Каземиро совершил больше всех удачных отборов – 17. Полузащитник сборной России Роман Зобнин чаще других перехватывал мяч – 20 раз.

    Защитник Франции Рафаэль Варан – лидер по количеству выносов. Их у него 44. Защитник сборной Англии Джон Стоунс имеет самый большой процент точности передач – 94,5%. Голкипер мексиканцев Гильермо Очоа совершил больше всех сэйвов – 25.

    Источник: Whoscored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2018 13:19
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 16 июля 2018, 19:04

      Где тот крендель, что написал ТОЛЬКО про обводки ???( Сколько раз его обвели.)
      Посмотрел. ИкогнитО. Источник тот-же.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 18:38

      ну вот это радующая статистика, молодец так и продолжать! непривычно и приятно видеть нашего да еще и красно-белового в такой компании классных игроков.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июля 2018, 18:30

      все таки есть у нас молодые таланты не хуже забугорных

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 16 июля 2018, 17:35

      молодец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 16 июля 2018, 15:09

      Зобнин был один из лучших, в плане фунциональной и физической подготовке. Редкий случай для сборной.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 июля 2018, 15:00

      У Головина ведь тоже две голевых! Почему это интересно колумбиец впереди него оказался?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Обер-КанцлерЪ 16 июля 2018, 15:04

      Наверно из за количества матчей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июля 2018, 14:59

      И это после такой тяжелейшей травмы! Удачи, красно-белый!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Grom1987 16 июля 2018, 14:50

      Рома молодец!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 16 июля 2018, 14:27

      хоть в чем то мы первые... а в целом команда хороша...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 16 июля 2018, 14:27

      И обвели его 1 в 1 больше всех на чм

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11