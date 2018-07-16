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Зобнин совершил больше всех перехватов на ЧМ-2018

16 июля 2018, 13:19
15

Аналитический портал Whoscored опубликовал лидеров чемпионата мира-2018 по статистическим показателям.

Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн, забивший шесть голов. Колумбийский полузащитник Карлос Санчес сделал больше всех результативных передач – 2. Форвард Бразилии Неймар нанес 26 ударов по воротам.

Больше всех в дриблинг шел полузащитник бельгийцев Эден Азар – 40 раз. Хавбек бразильцев Каземиро совершил больше всех удачных отборов – 17. Полузащитник сборной России Роман Зобнин чаще других перехватывал мяч – 20 раз.

Защитник Франции Рафаэль Варан – лидер по количеству выносов. Их у него 44. Защитник сборной Англии Джон Стоунс имеет самый большой процент точности передач – 94,5%. Голкипер мексиканцев Гильермо Очоа совершил больше всех сэйвов – 25.

Источник: Whoscored
Чемпионат мира Россия Бразилия Англия Бельгия Франция Мексика Колумбия Очоа Гильермо Санчес Карлос Азар Эден Варан Рафаэль Неймар Кейн Гарри Зобнин Роман Стоунз Джон Каземиро
Комментарии (15)
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Мары
1531737959
Вот и у нас потихоньку начинают игроки появляться входящие в элиту. Молодец Роман.Страна гордится тобой.
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Добрый Бобер
1531738421
Головин, Головин... Рома, давай в "Тотенхем", навешивать на Кейна.
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zigbert
1531740320
ЧМ покакзал ,что Зобнин в отличной форме.
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Grom1987
1531741852
Рома молодец!
Ответить
Blossiya
1531742384
И это после такой тяжелейшей травмы! Удачи, красно-белый!
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woyser
1531742974
Зобнин был один из лучших, в плане фунциональной и физической подготовке. Редкий случай для сборной.
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TihonAlt
1531751730
молодец!
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Полная Канистра
1531755014
все таки есть у нас молодые таланты не хуже забугорных
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OfaZavr
1531755480
ну вот это радующая статистика, молодец так и продолжать! непривычно и приятно видеть нашего да еще и красно-белового в такой компании классных игроков.
Ответить
sochi-2013
1531757070
Где тот крендель, что написал ТОЛЬКО про обводки ???( Сколько раз его обвели.) Посмотрел. ИкогнитО. Источник тот-же.
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