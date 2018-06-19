Агент Очоа: «Гильермо был бы рад переходу в «Наполи». Он хотел бы поработать с Анчелотти»

Хорхе Берланга, агент голкипера «Стандарта» и сборной Мексики Гильерме Очоа, прокомментировал возможный переход своего клиента в другой клуб.

«32-летний опыт – его главное качество. Он вселяет уверенность во всю защитную линию команды.

Он играл за разные команды, сейчас он в «Стандарте». Также он ведущий игрок сборной Мексики на ЧМ, что показал в матче с Германией.

Кто бы отказался поиграть в Лиге чемпионов? Но пока не было предложений. Гильермо был бы очень рад перейти в «Наполи» и поработать с Анчелотти», – сказал Барланга.