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    Агент Очоа: «Гильермо был бы рад переходу в «Наполи». Он хотел бы поработать с Анчелотти»

    Хорхе Берланга, агент голкипера «Стандарта» и сборной Мексики Гильерме Очоа, прокомментировал возможный переход своего клиента в другой клуб.

    «32-летний опыт – его главное качество. Он вселяет уверенность во всю защитную линию команды.

    Он играл за разные команды, сейчас он в «Стандарте». Также он ведущий игрок сборной Мексики на ЧМ, что показал в матче с Германией.

    Кто бы отказался поиграть в Лиге чемпионов? Но пока не было предложений. Гильермо был бы очень рад перейти в «Наполи» и поработать с Анчелотти», – сказал Барланга.

    Источник: Football Italia

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    19.06.2018 21:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 13:33

      Надежный вратарь.

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 июня 2018, 10:38

      Самый недооцененный голкипер на мой взгляд, каждый матч играет на высоком уровне, а с клубами не везет...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 09:09

      неплохо так агент намеки кидает, раз не приглашаете сами то мы идем к вам)) но вообще то Очоа хороший кипер и вполне достоин поиграть в топ-клубе.

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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 19 июня 2018, 22:00

      Очоа на каждому мундиале феерит, а в клубном пока ничем особо не отметился, насколько я знаю

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