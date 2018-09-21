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    Очоа: «Хочу вернуться в Примеру»

    Вратарь «Стандарда» Гильермо Очоа хочет вернуться в испанскую Примеру, где он ранее выступал в составе «Малаги» и «Гранады».

    «Я бы хотел вернуться в Примеру, чтобы играть в одном из лучших чемпионатов. У меня есть такие планы. Надеюсь, вскоре они воплотятся в жизнь.

    Переход в «Наполи»? Он сорвался, потому что президент клуба не хотел меня отпускать», – сказал Очоа.

    Источник: Goal.com

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    21.09.2018 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 21 сентября 2018, 12:23

      Очоа хорош! Думаю в сильнейшем клубе мира, прогресс не заставил бы Очоа долго ждать. И без всякого сомнения в ближайшем будущем, стал бы в один ряд с лучшими голкиперами в мире! А так, только деградация....((

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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 сентября 2018, 09:25

      Хороший воротчик

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