Очоа: «Хочу вернуться в Примеру»

Вратарь «Стандарда» Гильермо Очоа хочет вернуться в испанскую Примеру, где он ранее выступал в составе «Малаги» и «Гранады».

«Я бы хотел вернуться в Примеру, чтобы играть в одном из лучших чемпионатов. У меня есть такие планы. Надеюсь, вскоре они воплотятся в жизнь.

Переход в «Наполи»? Он сорвался, потому что президент клуба не хотел меня отпускать», – сказал Очоа.