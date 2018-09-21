Очоа: «Хочу вернуться в Примеру»

Очоа хорош! Думаю в сильнейшем клубе мира, прогресс не заставил бы Очоа долго ждать. И без всякого сомнения в ближайшем будущем, стал бы в один ряд с лучшими голкиперами в мире! А так, только деградация....((
Вратарь «Стандарда» Гильермо Очоа хочет вернуться в испанскую Примеру, где он ранее выступал в составе «Малаги» и «Гранады».
«Я бы хотел вернуться в Примеру, чтобы играть в одном из лучших чемпионатов. У меня есть такие планы. Надеюсь, вскоре они воплотятся в жизнь.
Переход в «Наполи»? Он сорвался, потому что президент клуба не хотел меня отпускать», – сказал Очоа.