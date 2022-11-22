Левандовски не забил пенальти в матче с Мексикой. 37-летний Очоа отбил удар поляка

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски не реализовал пенальти в матче с Мексикой в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (0:0, второй тайм).

Форвард «Барселоны» на забил с точки на 58-й минуте. Вратарь мексиканцев Гильермо Очоа отбил его удар.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

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