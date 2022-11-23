Сборная Польши установила антирекорд ЧМ

Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Во втором тайме форвард польской сборной Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

Таким образом, Польша стала первой командой в истории, не забившей три пенальти подряд на чемпионате мира.

До Левандовского 11-метровые не реализовали Казимеж Дейна в 1978 году и Мацей Журавски в 2002 году.

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