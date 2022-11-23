Левандовски извинился за незабитый пенальти в матче Мексика – Польша

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал незабитый пенальти в матче с Мексикой (0:0) на ЧМ-2022.

«Мы играли умно и должны были побеждать. Тем труднее мне это принять.

Простите меня, и спасибо за все слова поддержки. Мы продолжаем бороться за выход из группы», – написал Левандовски в соцсети.

Удар Левандовского с пенальти отразил 37-летний Гильермо Очоа.

Левандовски ни разу не забивал на чемпионатах мира.

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