Левандовски извинился за незабитый пенальти в матче Мексика – Польша

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал незабитый пенальти в матче с Мексикой (0:0) на ЧМ-2022.
«Мы играли умно и должны были побеждать. Тем труднее мне это принять.
Простите меня, и спасибо за все слова поддержки. Мы продолжаем бороться за выход из группы», – написал Левандовски в соцсети.
- Удар Левандовского с пенальти отразил 37-летний Гильермо Очоа.
- Левандовски ни разу не забивал на чемпионатах мира.
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Источник: Бомбардир.ру