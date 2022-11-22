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  • ЧМ-2022. Польша сыграла вничью с Мексикой, Левандовски не забил пенальти

ЧМ-2022. Польша сыграла вничью с Мексикой, Левандовски не забил пенальти

22 ноября 2022, 20:55
12

Сборная Мексики сыграла вничью с Польшей в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Команды не смогли забить. На 58-й минуте вратарь мексиканцев Гильермо Очоа отбил пенальти, который исполнил нападающий поляков Роберт Левандовски.

Чемпионат мира. 1-й тур. Группа C

Мексика – Польша – 0:0

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Результаты ЧМ-2022

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Польша Мексика
Комментарии (12)
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Красногорск_Фан
1669140124
Играли обе так себе. Мексиканцы играли через бессмысленные забросы на поляков которые выше на 2 головы, поляки ходили и ждали у моря погоды. У Мексики есть дух, но нет действительно сильной команды. Вот Очоа реально поднял настроение. Герой. А матч закончился тем что саудиты возглавляют таблицу. Сильно
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Slavan52
1669140849
Футбольный бог не будет на стороне халявщиков - пшеков
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k611
1669141183
Польша попала на ЧМ не по спортивному принципу, поэтому фортуна от них отвернулась. А так игра скучная получилась. Много суеты, мало мысли.
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JTherry
1669141572
кошмарный матч, так в РПЛ играют, но мы же ЧМ смотрим...(( и Левандовский не забивший пенальти, и счастливый Очоа... первое место в группе у саудитов, сенсация или закономерность..? будет забавно, если именно они выйдут в плей-офф из группы с первого места...))
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Pawel12
1669141604
Ляхи домой!
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Вомбат
1669144532
Кто выйдет из группы непонятно, но ясно, что Польша свое возьмет в игре с саудитами. А дальше будет зависеть от игра Мексики и Польш с Аргентиной. Впрочем сегодня я радовался, что Левандовский не забил пенальти. Не потому что я болею против польской сборной, а потому что Левандовский - русофоб, да еще и гордится этим.
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Dr.Metal
1669144993
Да чтоб поляков все поимели! Нелюди
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Plyash
1669149069
Шляхтич Левандовски привык гейроповцам забивать - германцам,да вот сейчас испанцам.А Североамериканцам даже с пенальти не катит.Попшикать надо было как следует перед игрой,в зеркало глядя...
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