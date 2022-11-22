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    ЧМ-2022. Польша сыграла вничью с Мексикой, Левандовски не забил пенальти

    Сборная Мексики сыграла вничью с Польшей в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Команды не смогли забить. На 58-й минуте вратарь мексиканцев Гильермо Очоа отбил пенальти, который исполнил нападающий поляков Роберт Левандовски.

    Чемпионат мира. 1-й тур. Группа C

    Мексика – Польша – 0:0

    Календарь ЧМ-2022

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +336

      Ill Ich 7 минут назад

      Поляки были поближе к победе. Мексиканцы, несомненно, благодарны своему опытному вратарю Очоа, сумевшего перехитрить не менее опытного Левандовского. Интрига в этой группе зародилась сразу же после старта.

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      Рейтинг: +6216

      Красногорск_Фан 9 минут назад

      Играли обе так себе. Мексиканцы играли через бессмысленные забросы на поляков которые выше на 2 головы, поляки ходили и ждали у моря погоды. У Мексики есть дух, но нет действительно сильной команды. Вот Очоа реально поднял настроение. Герой. А матч закончился тем что саудиты возглавляют таблицу. Сильно

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