ЧМ-2022. Польша сыграла вничью с Мексикой, Левандовски не забил пенальти

Сборная Мексики сыграла вничью с Польшей в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Команды не смогли забить. На 58-й минуте вратарь мексиканцев Гильермо Очоа отбил пенальти, который исполнил нападающий поляков Роберт Левандовски.
Чемпионат мира. 1-й тур. Группа C
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Источник: Бомбардир.ру