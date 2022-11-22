Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Мексика - Польша
Мексика - Польша: обзор матча 22 ноября 2022
Мексика
22.11.2022, вторник, 19:00
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Польша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мексика - Польша
87'
Замена
А. Милик
️️️️
П. Зелински
Замена
У. Антуна
️️️️
А. Вега
84'
76'
Желтая карточка
П. Франковски
72'
Замена
П. Франковски
️️️️
С. Шиманьски
Замена
Р. Хименес
️️️️
Х. Мартин
71'
Замена
К. Родригес
️️️️
Э. Эррера
71'
58'
Пенальти не реализован!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Э. Морено
56'
46'
Замена
К. Белик
️️️️
Н. Залевски
Желтая карточка
Х. Санчес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Луис Чавес
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
22
Ирвинг Лосано
ПВ
20
Хенри Мартин
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
15
Эктор Морено
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
12
Родольфо Кота
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
8
Карлос Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
15
Уриэль Антуна
ПВ
25
Роберто Альварадо
ПВ
11
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
6
Крыстиан Белик
ОП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Очоа
23
Гальярдо
3
Монтес
2
Санчес
4
Альварес
24
Чавес
16
Эррера
22
Лосано
15
Морено
10
Вега
20
Мартин
3-3-1-2-1
1
Щесны
2
Кэш
15
Глик
14
Кивиор
18
Берешиньски
10
Крыховяк
21
Залевски
10
Зелински
20
Шиманьски
7
Каминьски
9
Левандовски
16
Эррера
8
Родригес
8
Родригес
16
Эррера
10
Вега
15
Антуна
15
Антуна
10
Вега
20
Мартин
9
Хименес
9
Хименес
20
Мартин
20
Шиманьски
19
Франковски
19
Франковски
20
Шиманьски
21
Залевски
6
Белик
6
Белик
21
Залевски
10
Зелински
7
Милик
7
Милик
10
Зелински
Остались в запасе
Мексика
Польша
1
Альфредо Талавера
ВР
12
Родольфо Кота
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
25
Роберто Альварадо
ПВ
11
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
17
Михал Скурась
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
1
Альфредо Талавера
ВР
12
Родольфо Кота
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
25
Роберто Альварадо
ПВ
11
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
Остались в запасе
17
Михал Скурась
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Мексика - Польша
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
974
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Мексика
Польша
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Россия проиграла Мексике и вылетела в утешительный турнир чемпионата мира U15
28 октября
14
Россия проиграла Мексике и вылетела в утешительный турнир чемпионата мира U15
28 октября
14
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
США – Мексика: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+