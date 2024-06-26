Руни рассказал, с кем из действующих футболистов хотел бы сыграть в одной команде

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни рассказал о том, с кем бы хотел сыграть в одной команде.
«Могу представить, что выступать в одной команде с Модричем было бы настоящей мечтой», – заявил Руни.
- 38-летний англичанин Уэйн Руни, повесивший бутсы на гвоздь в 2021 году, выступал на позиции центрального нападающего.
- Наибольшее количество игр футболист провел за «Манчестер Юнайтед». В активе Уэйна 559 встреч за манчестерский коллектив. В них ему удалось забить 253 гола и оформить 139 голевых пасов.
- Всего в АПЛ Руни сыграл 491 поединок, забив 208 мячей и 108 раз ассистировав партнерам по команде. Также в активе английского бомбардира 53 гола в 120 матчах в футболке своей национальной команды.
- Сейчас Руни работает тренером.
Источник: Madrid Xtra