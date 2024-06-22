Руни объяснил, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился своими соображениями по поводу команды Гарета Саутгейта.

«В этой команде есть недостаток опыта и голоса. Когда есть давление, то нужно говорить. Я бы взял Джордана Хендерсона, потому что он может говорить, а Гарри Кейн не сильный оратор», – высказался Руни.