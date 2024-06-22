Руни объяснил, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился своими соображениями по поводу команды Гарета Саутгейта.
«В этой команде есть недостаток опыта и голоса. Когда есть давление, то нужно говорить. Я бы взял Джордана Хендерсона, потому что он может говорить, а Гарри Кейн не сильный оратор», – высказался Руни.
- Сборная Англии после двух туров располагается на 1-й строчке в своем квартете.
- Англичане обыграли Сербию (1:0) и поделили очки с Данией (1:1).
- При этом многие эксперты критикуют Гарета Саутгейта за слишком осторожный стиль игры.
- Примечательно, что английская сборная является самой дорогой на континентальном первенстве в Германии. Суммарная стоимость игроков команды составляет 1,5 миллиарда евро.