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    Руни объяснил, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024

    Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился своими соображениями по поводу команды Гарета Саутгейта.

    «В этой команде есть недостаток опыта и голоса. Когда есть давление, то нужно говорить. Я бы взял Джордана Хендерсона, потому что он может говорить, а Гарри Кейн не сильный оратор», – высказался Руни.

    • Сборная Англии после двух туров располагается на 1-й строчке в своем квартете.
    • Англичане обыграли Сербию (1:0) и поделили очки с Данией (1:1).
    • При этом многие эксперты критикуют Гарета Саутгейта за слишком осторожный стиль игры.
    • Примечательно, что английская сборная является самой дорогой на континентальном первенстве в Германии. Суммарная стоимость игроков команды составляет 1,5 миллиарда евро.

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    Источник: ВВС

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