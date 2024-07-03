Футболист сборной Турции Гюлер повторил достижение Роналду и Руни на чемпионатах Европы

Нападающий Турции Арда Гюлер повторил достижение форварда Англии Уэйна Руни и нападающего Португалии Криштиану Роналду.

Турция оказалась сильнее Австрии (2:1) в 1/8 финала Евро-2024. У турецкой сборной дублем отметился Мерих Демирал. Второй гол защитник забил при помощи 19-летнего Арда Гюлера, который выступил в роли ассистента.

Таким образом, Гюлер стал лишь третьим футболистом, которому удалось забить гол и отдать ассист на одном Евро в возрасте до 20 лет. Ранее подобным достижением могли похвастаться только Уэйн Руни и Криштиану Роналду (Евро-2004).

Арда Гюлер представляет цвета мадридского «Реала».

В майке испанского коллектива турецкий вундеркинд провел 12 встреч. В них он сумел забить 6 голов.

Отметим, что на Евро-2024 Гюлер отметился роскошным голом в ворота сборной Грузии (3:1).

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?