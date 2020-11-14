Express: Руни назначили и.о. главного тренера «Дерби Каунти»

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти» после отставки Филиппа Коку стал капитан команды Уэйн Руни, пишет Express. В клубе информацию пока не подтверждают.

Руни, по сведениям источника, будет управлять командой в ближайшем матче с «Бристоль Сити» и претендует на то, чтобы стать главным тренером на постоянной основе.