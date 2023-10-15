Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни отказался от предложение клуба из чемпионата Саудовской Аравии, информирует L'Equipe.
Согласно данным источника, предложение поступило 37-летнему англичанину перед тем, как он возглавил «Бирмингем». Английский клуб объявил о назначении Руни 11 октября.
- Предыдущим клубом Руни был американский «Ди Си Юнайтед», специалист возглавлял команду с июля 2022 года и покинул свою должность 8 октября 2023 года. Ранее он работал в «Дерби Каунти».
- После 11 туров Чемпионшипа «Бирмингем» занимает 6-е место в турнирной таблице с 18 очками.
Источник: L'Equipe