Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни отказался от предложение клуба из чемпионата Саудовской Аравии, информирует L'Equipe.

Согласно данным источника, предложение поступило 37-летнему англичанину перед тем, как он возглавил «Бирмингем». Английский клуб объявил о назначении Руни 11 октября.