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    • Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»

    Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»

    Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни отказался от возможности возглавить клуб из чемпионата Саудовской Аравии, информирует L'Equipe.

    Согласно данным источника, предложение поступило 37-летнему англичанину перед тем, как он возглавил «Бирмингем». Английский клуб объявил о назначении Руни 11 октября.

    • Предыдущим клубом Руни был американский «Ди Си Юнайтед», специалист работал в команде с июля 2022 года и покинул пост 8 октября 2023 года. До этого он тренировал «Дерби Каунти».
    • После 11 туров Чемпионшипа «Бирмингем» занимает 6-е место в турнирной таблице с 18 очками.

    Источник: L'Equipe

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