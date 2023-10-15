Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»

Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»

15 октября 2023, 16:36

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни отказался от предложение клуба из чемпионата Саудовской Аравии, информирует L'Equipe.

Согласно данным источника, предложение поступило 37-летнему англичанину перед тем, как он возглавил «Бирмингем». Английский клуб объявил о назначении Руни 11 октября.

  • Предыдущим клубом Руни был американский «Ди Си Юнайтед», специалист возглавлял команду с июля 2022 года и покинул свою должность 8 октября 2023 года. Ранее он работал в «Дерби Каунти».
  • После 11 туров Чемпионшипа «Бирмингем» занимает 6-е место в турнирной таблице с 18 очками.

Источник: L'Equipe
Англия. Чемпионшип Саудовская Аравия. Премьер-лига Бирмингем Сити Руни Уэйн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
1
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
1
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Все новости
Все новости
39-летний Варди нашел новый клуб
6 сентября
2
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
1 сентября
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото«Астон Вилла» усилила оборону участником ЧМ-2026
21 августа
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
12 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+