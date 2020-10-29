Гринвуд – второй по молодости автор гола «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд открыл счет в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (5:0).

Для англичанина этот гол стал дебютным в главном еврокубке. Он отличился в возрасте 19 лет и 27 дней.

Как сообщает Gracenote Live, только один футболист в истории «МЮ» забивал в ЛЧ в более юном возрасте – это форвард Уэйн Руни (18 лет и 340 дней).

Рэшфорд сделал самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ после выхода на замену

«Манчестер Юнайтед» одержал крупнейшую домашнюю победу в ЛЧ за последние 13,5 лет