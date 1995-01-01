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    Гринвуд – второй по молодости автор гола «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд открыл счет в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (5:0).

    Для англичанина этот гол стал дебютным в главном еврокубке. Он отличился в возрасте 19 лет и 27 дней.

    Как сообщает Gracenote Live, только один футболист в истории «МЮ» забивал в ЛЧ в более юном возрасте – это форвард Уэйн Руни (18 лет и 340 дней).

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    Источник: Gracenote Live

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