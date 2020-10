Рэшфорд сделал самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ после выхода на замену

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд установил уникальное достижение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (5:0).

Форвард отметился хет-триком после выхода на замену на 64-й минуте матча. До него подобное удавалось только четырем футболистам: Килиану Мбаппе («ПСЖ», 2019), Хосебе Льоренте («Вильярреал», 2008), Вальтеру Пандиани («Депортиво», 2001) и Уве Реслеру («Кайзерслаутерн», 1998).

Рэшфорд сделал хет-трик за 27 минут – ни одному игроку не удавалось забить три мяча быстрее англичанина после выхода на замену.

27 – @MarcusRashford became just the fifth player in @ChampionsLeague history to score a hat-trick as a substitute, with his 27 minutes on the pitch the fewest number played whilst also netting a treble in the competition’s history. Leader. #UCL pic.twitter.com/clfOjJw1wf