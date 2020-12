Играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассказал, что его 11-летний сын Кай поступил в академию «Манчестер Юнайтед».

«Горжусь. Кай подписывает контракт с «МЮ». Продолжай в том же духе, сын», – написал Руни в твиттере.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son pic.twitter.com/tTYuUZj7yn