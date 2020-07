Руни подтвердил, что останется в «Дерби Каунти» на следующий сезон

Нападающий Уэйн Руни продолжит выступать за «Дерби Каунти» в сезоне-2020/21.

34-летний футболист ретвитнул фото с новой формой своей команды, написав: «С нетерпением жду, как надену ее в следующем сезоне».

Looking forward to wearing this next season https://t.co/jn6YhDFDdC