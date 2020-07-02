Руни подтвердил, что останется в «Дерби Каунти» на следующий сезон

Нападающий Уэйн Руни продолжит выступать за «Дерби Каунти» в сезоне-2020/21.
34-летний футболист ретвитнул фото с новой формой своей команды, написав: «С нетерпением жду, как надену ее в следующем сезоне».
- Руни перешел в «Дерби Каунти» в январе 2020 года.
- Стороны заключили контракт до конца сезона-2020/21 с опцией продления еще на 12 месяцев.
- Форвард забил шесть голов и сделал два ассиста в 18 матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Уэйна Руни