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    Руни: «Внезапно у футболистов потребовали сократить зарплату. Почему вдруг мы стали козлами отпущения?»

    Играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни не считает правильным снижение зарплаты футболистов в связи с приостановкой чемпионатов. Форвард выступил с речью.

    «Внезапно предложили снизить зарплату футболистам на 30 процентов. Почему вдруг нас сделали козлами отпущения? Последние решения – это позор. Почему министр здравоохранения говорит о наших зарплатах? Возможно, это попытка отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с пандемией», – сказал Руни, чьи слова приводит The Sun.

    • По всему миру от инфекции умерло более 64000 человек.
    • АПЛ ведет переговоры с футболистами о сокращении зарплат.
    • Такие договоренности уже есть в некоторых клубов РПЛ.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +618

      Юрэс 41 минуту назад

      Е......ый ШТОЛИ???????
      СЕЙЧАС все козлы ОТПУЩЕНИЯ

      4
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      Рейтинг: +53502

      Chernyi Lis 1 час назад

      совсем дурак что ли..

      3
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      Рейтинг: +53502

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 1 час назад

      и удалить не могу..уже в точь был коммент..

      1
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      Рейтинг: +3764

      3a zenit 1 час назад

      хера он ноет бабла море у нег,вон у нас кто на дядю пахал или сам дядя в мае бублики грызть будут(если нет накоплений под подушкой)

      3
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      Рейтинг: +2424

      Давид59 1 час назад

      Руни совсем обнаглел. У них требуют поумерить аппетиты, что означает те же миллионы, только меньше. Причём они не играют!!!

      3
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      Рейтинг: +1915

      Axe111 1 час назад

      ВНЕЗАПНО! СОВСЕМ ДУРАК ЧТО ЛИ!?!?!? на дзюбу вроде не похож

      4
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      Рейтинг: +1179

      FRZZ 1 час назад

      А что делать если нет прибыли у клубов? 30% это еще хорошо, по божески.

      5
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      Рейтинг: +969

      spam2009 1 час назад

      Потому что настоящая банда, которая правит миром бабки свои терять не хочет, вот и доит их с тех, кто в своей браваде стал считать себя элитой. А так вы такое же стадо как и все остальные

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