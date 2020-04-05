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  • Руни: «Внезапно у футболистов потребовали сократить зарплату. Почему вдруг мы стали козлами отпущения?»

Руни: «Внезапно у футболистов потребовали сократить зарплату. Почему вдруг мы стали козлами отпущения?»

5 апреля 2020, 13:58
31

Играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни не считает правильным снижение зарплаты футболистов в связи с приостановкой чемпионатов. Форвард выступил с речью.

«Внезапно предложили снизить зарплату футболистам на 30 процентов. Почему вдруг нас сделали козлами отпущения? Последние решения – это позор. Почему министр здравоохранения говорит о наших зарплатах? Возможно, это попытка отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с пандемией», – сказал Руни, чьи слова приводит The Sun.

  • По всему миру от инфекции умерло более 64000 человек.
  • АПЛ ведет переговоры с футболистами о сокращении зарплат.
  • Такие договоренности уже есть в некоторых клубов РПЛ.

Источник: The Sun
Англия. Чемпионшип Дерби Каунти Руни Уэйн
Комментарии (31)
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Axe111
1586087616
ВНЕЗАПНО! СОВСЕМ ДУРАК ЧТО ЛИ!?!?!? на дзюбу вроде не похож
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Давид59
1586087681
Руни совсем обнаглел. У них требуют поумерить аппетиты, что означает те же миллионы, только меньше. Причём они не играют!!!
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3a zenit
1586087888
хера он ноет бабла море у нег,вон у нас кто на дядю пахал или сам дядя в мае бублики грызть будут(если нет накоплений под подушкой)
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Chernyi Lis
1586088214
совсем дурак что ли..
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Юрэс
1586089847
Е......ый ШТОЛИ??????? СЕЙЧАС все козлы ОТПУЩЕНИЯ
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Cules2013
1586093153
А, т.е. по мнению Руни нормально получать з/п сидя дома. За что? За просмотр сериалов и игру в Фифу? Ну ок, какая там минимальная з/п в Англии?) С вашими миллионными контрактами, это значит её сокращение не на 30, а на 99,9%. Сиди и не вякай. У футболистов и тренеров бабла на счетах в банках столько, что им и год можно сидеть на самоизоляции. А вот обычным людям и правда не за что будет скоро жить, но что-то Руни о них не переживает. Видимо, не хватает Уэйну денег на новый Астон Мартин или ведро чёрной икры.
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Тони Монтана Б
1586094834
Что-то Руни чушь сморозил, игр нет, тренировок как таковых нет, за что платить-то?
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bset
1586095370
Потому что клубы терпят сейчас колоссальные убытки. Обанкротятся клубы - не будет никакой зарплаты. А тут всего лишь 30% просят скостить. С нынешними зарплатами футболистов не пропадут, если будут жить на остаток.
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IVAN53
1586096036
Шейхи обанкротятся? магнаты нефтеные? Как же многие скулят, когда они скупают всех звёзд, а тут все заступники, вам не пох платят им или нет????
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BRO_football
1586098428
Потому что футболисты слишком много получают. Даже несоизмеримо с тем результатом, которые они показывают на поле. Тем более, что футболистам, которые уже сделали себе имя, грех жаловаться. Они живут в огромной вилле, у них куча спотркаров, они ходят в самых дорогих шмотках, питаются в самых дорогих ресторанах, отдыхают на самых дорогих курортах. Уверен, они даже какают в золотой унитаз. Ну куда вам столько денег? Проживёте год с пониженной зарплатой, ничего с вами не случится.
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