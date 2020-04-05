Руни: «Внезапно у футболистов потребовали сократить зарплату. Почему вдруг мы стали козлами отпущения?»

Играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни не считает правильным снижение зарплаты футболистов в связи с приостановкой чемпионатов. Форвард выступил с речью.

«Внезапно предложили снизить зарплату футболистам на 30 процентов. Почему вдруг нас сделали козлами отпущения? Последние решения – это позор. Почему министр здравоохранения говорит о наших зарплатах? Возможно, это попытка отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с пандемией», – сказал Руни, чьи слова приводит The Sun.