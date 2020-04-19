Руни: «Больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире»

Играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни оценил игру «Ливерпуля» впереди. Он считает ее сильнейшей в мире.

«Мохамед Салах и Садио Мане обеспечивают глубину атаки, заставляют соперников отходить к собственным воротам. Роберто Фирмино же опускается вниз за мячом. Это взаимодействие приносит голы. Больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире», – считает Руни.