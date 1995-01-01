Руни: «Больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире»

Так то он прав...Но это вопрос времени.Ливер вышел на свой пик,а дальше будет спад.Так все команды живут.
Играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни оценил игру «Ливерпуля» впереди. Он считает ее сильнейшей в мире.
«Мохамед Салах и Садио Мане обеспечивают глубину атаки, заставляют соперников отходить к собственным воротам. Роберто Фирмино же опускается вниз за мячом. Это взаимодействие приносит голы. Больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире», – считает Руни.
- Форвард ранее выступал за ливерпульский «Эвертон».
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
- Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.