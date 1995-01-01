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    Руни: «Больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире»

    Играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни оценил игру «Ливерпуля» впереди. Он считает ее сильнейшей в мире.

    «Мохамед Салах и Садио Мане обеспечивают глубину атаки, заставляют соперников отходить к собственным воротам. Роберто Фирмино же опускается вниз за мячом. Это взаимодействие приносит голы. Больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире», – считает Руни.

    • Форвард ранее выступал за ливерпульский «Эвертон».
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
    • Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +993

      Romio-xxx 9 минут назад

      Так то он прав...Но это вопрос времени.Ливер вышел на свой пик,а дальше будет спад.Так все команды живут.

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