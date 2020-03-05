«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»: Руни провел шесть матчей против манчестерцев и ни разу не забил

В 22:45 по Москве начнется матч 1/8 финала Кубка Англии между «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед». В основе хозяев выйдет экс-нападающий манчестерцев Уэйн Руни, для него это шестая встреча против бывшей команды.

За все эти матчи Руни не забил в ворота «Юнайтед» ни одного мяча. Последним, кто играл за манчестерцев и затем забивал им в Кубке Англии, был Дэнни Уэлбек в марте 2015 года («Арсенал»).