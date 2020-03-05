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  • «Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»: Руни провел шесть матчей против манчестерцев и ни разу не забил

«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»: Руни провел шесть матчей против манчестерцев и ни разу не забил

5 марта 2020, 21:59
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В 22:45 по Москве начнется матч 1/8 финала Кубка Англии между «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед». В основе хозяев выйдет экс-нападающий манчестерцев Уэйн Руни, для него это шестая встреча против бывшей команды.

За все эти матчи Руни не забил в ворота «Юнайтед» ни одного мяча. Последним, кто играл за манчестерцев и затем забивал им в Кубке Англии, был Дэнни Уэлбек в марте 2015 года («Арсенал»).

  • Руни выступал в Манчестере с 2004 по 2017 год.
  • Игрок брал с командой Лигу чемпионов.
  • «Дерби Каунти» Руни пополнил зимой.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Дерби Каунти Интер Руни Уэйн
Комментарии (4)
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MU-fanatic
1583440305
Потому что Рунька истинный МАНК!!!Такие своим не забивают!))
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Снег
1583497995
Не уходите из команды рано...
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