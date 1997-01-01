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    «Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»: Руни провел шесть матчей против манчестерцев и ни разу не забил

    В 22:45 по Москве начнется матч 1/8 финала Кубка Англии между «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед». В основе хозяев выйдет экс-нападающий манчестерцев Уэйн Руни, для него это шестая встреча против бывшей команды.

    За все эти матчи Руни не забил в ворота «Юнайтед» ни одного мяча. Последним, кто играл за манчестерцев и затем забивал им в Кубке Англии, был Дэнни Уэлбек в марте 2015 года («Арсенал»).

    • Руни выступал в Манчестере с 2004 по 2017 год.
    • Игрок брал с командой Лигу чемпионов.
    • «Дерби Каунти» Руни пополнил зимой.

    Источник: Бомбардир.ру

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