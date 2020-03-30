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  • Кейн: «Расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром в истории сборной Англии»

Кейн: «Расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром в истории сборной Англии»

30 марта 2020, 08:50
3

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн твердо намерен стать рекордсменом национальной команды по числу забитых голов.

«Глядя на текущее положение дел, я расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром сборной. Я уверенный в себе парень. Если я продолжу играть за Англию в течение следующих пяти или десяти лет, то, безусловно, хочу побить этот рекорд. Уверен, что смогу сделать это, если останусь в форме и буду здоров», – сказал игрок «Тоттенхэма».

  • Сейчас рекордсменом английской сборной является Уэйн Руни, забивший 53 мяча в 120 матчах.
  • В активе Кейна 32 гола в 45 играх.

Кейн сообщил, что может покинуть «Тоттенхэм», если команда не будет прогрессировать

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Англия Руни Уэйн Кейн Гарри
Комментарии (3)
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Igreks
1585563602
сможешь
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portero
1585578803
Игр сейчас больше шанс имеется.
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zigbert
1585594448
Если буде продолжать так идти по такому более чем успешному графику то все возможно.
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