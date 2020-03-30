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    Кейн: «Расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром в истории сборной Англии»

    Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн твердо намерен стать рекордсменом национальной команды по числу забитых голов.

    «Глядя на текущее положение дел, я расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром сборной. Я уверенный в себе парень. Если я продолжу играть за Англию в течение следующих пяти или десяти лет, то, безусловно, хочу побить этот рекорд. Уверен, что смогу сделать это, если останусь в форме и буду здоров», – сказал игрок «Тоттенхэма».

    • Сейчас рекордсменом английской сборной является Уэйн Руни, забивший 53 мяча в 120 матчах.
    • В активе Кейна 32 гола в 45 играх.

    Кейн сообщил, что может покинуть «Тоттенхэм», если команда не будет прогрессировать

    Источник: Daily Mail

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    30.03.2020 08:50
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +75800

      zigbert 15 часов назад

      Если буде продолжать так идти по такому более чем успешному графику то все возможно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39034

      portero 19 часов назад

      Игр сейчас больше шанс имеется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -203

      Igreks 30 марта, 13:20

      сможешь

      0
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