Кейн: «Расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром в истории сборной Англии»

Если буде продолжать так идти по такому более чем успешному графику то все возможно.
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн твердо намерен стать рекордсменом национальной команды по числу забитых голов.
«Глядя на текущее положение дел, я расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром сборной. Я уверенный в себе парень. Если я продолжу играть за Англию в течение следующих пяти или десяти лет, то, безусловно, хочу побить этот рекорд. Уверен, что смогу сделать это, если останусь в форме и буду здоров», – сказал игрок «Тоттенхэма».
- Сейчас рекордсменом английской сборной является Уэйн Руни, забивший 53 мяча в 120 матчах.
- В активе Кейна 32 гола в 45 играх.
Кейн сообщил, что может покинуть «Тоттенхэм», если команда не будет прогрессировать