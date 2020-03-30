Кейн: «Расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром в истории сборной Англии»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн твердо намерен стать рекордсменом национальной команды по числу забитых голов.

«Глядя на текущее положение дел, я расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром сборной. Я уверенный в себе парень. Если я продолжу играть за Англию в течение следующих пяти или десяти лет, то, безусловно, хочу побить этот рекорд. Уверен, что смогу сделать это, если останусь в форме и буду здоров», – сказал игрок «Тоттенхэма».

Сейчас рекордсменом английской сборной является Уэйн Руни , забивший 53 мяча в 120 матчах.

, забивший 53 мяча в 120 матчах. В активе Кейна 32 гола в 45 играх.

Кейн сообщил, что может покинуть «Тоттенхэм», если команда не будет прогрессировать