Кейн сообщил, что может покинуть «Тоттенхэм», если команда не будет прогрессировать

А нельзя ли сделать наоборот, своей игрой помочь Тоттенхэму подняться выше.
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн допустил, что может уйти из клуба.
«Меня часто спрашивают об этом. Это один из тех вопросов, на который я не могу ответить «да» или «нет». Я люблю «Тоттенхэм». Но если я буду чувствовать, что мы не прогрессируем как команда, то я не из тех, кто сможет остаться. Я амбициозный игрок», – сказал Кейн.
- Кейн – воспитанник «Тоттенхэма».
- Он находится в системе клуба с 2004 года.
Кейн надеется вернуться к полноценным тренировкам через 2-3 недели