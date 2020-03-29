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    Кейн сообщил, что может покинуть «Тоттенхэм», если команда не будет прогрессировать

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн допустил, что может уйти из клуба.

    «Меня часто спрашивают об этом. Это один из тех вопросов, на который я не могу ответить «да» или «нет». Я люблю «Тоттенхэм». Но если я буду чувствовать, что мы не прогрессируем как команда, то я не из тех, кто сможет остаться. Я амбициозный игрок», – сказал Кейн.

    • Кейн – воспитанник «Тоттенхэма».
    • Он находится в системе клуба с 2004 года.

    Кейн надеется вернуться к полноценным тренировкам через 2-3 недели

    Источник: Daily Mail

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    29.03.2020 23:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 20 часов назад

      А нельзя ли сделать наоборот, своей игрой помочь Тоттенхэму подняться выше.

      0
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      Рейтинг: +9584

      Cules2013 30 марта, 10:24

      вот сейчас самое время уходить, пока ещё молод

      1
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      Рейтинг: +321

      моэм 30 марта, 09:47

      Амбициозный???...в 26 лет и ни одного титула чемпиона страны...про ЛЕ и ЛЧ и вовсе молчим...амбициозные сейчас играют в Реале,Барсе, на худой конец в Юве Баварии ,Ливерпуле...будешь в Барсе или Реале и будет возможность , как Суарес, получить за три года ВСЕ футбольные титулы .

      1
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      Рейтинг: +308

      Proker 30 марта, 07:26

      Как будто сам отдал жизнь за игру.

      0
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 30 марта, 00:30

      Предатель! Не патриот! Продался западу за печенюшки!
      Бери пример с Путина: СТРАНА 20 ЛЕТ ДЕГРАДИРУЕТ, А ОН ОСТАЁТСЯ!

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