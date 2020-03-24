Кейн надеется вернуться к полноценным тренировкам через 2-3 недели

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о своем восстановлении после травмы.

Футболист получил повреждение 1 января.

Кейну потребовалась операция в связи с разрывом левого подколенного сухожилия.

«Сейчас я нахожусь на хорошей стадии восстановления и просто усердно работаю. Я не слишком далек от возвращения в общую группу. Надеюсь сделать это через две или три недели. Я выполняю уже почти все упражнения, теперь речь идет об улучшении моей физической формы», – сказал форвард.