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  • Кейн надеется вернуться к полноценным тренировкам через 2-3 недели

Кейн надеется вернуться к полноценным тренировкам через 2-3 недели

24 марта 2020, 20:59

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о своем восстановлении после травмы.

  • Футболист получил повреждение 1 января.
  • Кейну потребовалась операция в связи с разрывом левого подколенного сухожилия.

«Сейчас я нахожусь на хорошей стадии восстановления и просто усердно работаю. Я не слишком далек от возвращения в общую группу. Надеюсь сделать это через две или три недели. Я выполняю уже почти все упражнения, теперь речь идет об улучшении моей физической формы», – сказал форвард.

Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кейн Гарри
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