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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Руни порекомендовал «Манчестер Юнайтед» купить Кейна вместо Санчо

    Играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» целесообразнее купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, чем полузащитника «Боруссии» из Дортмунда Джейдона Санчо. За последнего нужно выплатить более 100 миллионов евро.

    «Санчо – лучший, но мне кажется странным, что он приоритет для «Юнайтед». Зачем платить 110 миллионов за талант, который у вас уже есть? У «МЮ» есть Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль. И где после прихода Санчо окажется Мэйсон Гринвуд?

    Я бы предпочел вложить деньги в Кейна. «Юнайтед» должен прилагать усилия для подписания лучших игроков. Кейн – это тот, кто нужен «МЮ», – полагает Руни.

    • В «Боруссии» сказали, что Санчо проведет сезон-2020/21 в Германии.
    • Руни ранее выступал за «Юнайтед».
    • Манчестерцы идут в АПЛ 13-ми.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +81

      Jurabay 1 час назад

      Лучше бы Холанд

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      Рейтинг: +158

      scor-666-009 2 часа назад

      Ну по факту да, МЮ нужен хороший центр форвард, Руни прав. Санчо классный игрок, но похожего плана игроков в МЮ хватает.

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