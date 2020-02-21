Руни – в основе «Дерби Каунти» на матч с «Фулхэмом». Это его 500-я игра в английских лигах

Нападающий Уэйн Руни попал в стартовый состав «Дерби Каунти» на матч 34-го тура Чемпионшипа против «Фулхэма». Это 500-я игра для форварда в английских лигах.
Руни выступает за «Дерби Каунти» в качестве играющего тренера. Он пополнил команду 1 января в статусе свободного агента.
- Ранее Руни играл за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
- За пределами родины форвард выступал с 2018 по 2019 год – за американский «Ди Си Юнайтед».
- Главное достижение в карьере – выигранная в Москве в 2008 году Лига чемпионов.
Источник: твиттер OptaJoe