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    Руни – в основе «Дерби Каунти» на матч с «Фулхэмом». Это его 500-я игра в английских лигах

    Нападающий Уэйн Руни попал в стартовый состав «Дерби Каунти» на матч 34-го тура Чемпионшипа против «Фулхэма». Это 500-я игра для форварда в английских лигах.

    Руни выступает за «Дерби Каунти» в качестве играющего тренера. Он пополнил команду 1 января в статусе свободного агента.

    Источник: твиттер OptaJoe

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