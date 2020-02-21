Руни – в основе «Дерби Каунти» на матч с «Фулхэмом». Это его 500-я игра в английских лигах

Нападающий Уэйн Руни попал в стартовый состав «Дерби Каунти» на матч 34-го тура Чемпионшипа против «Фулхэма». Это 500-я игра для форварда в английских лигах.

Руни выступает за «Дерби Каунти» в качестве играющего тренера. Он пополнил команду 1 января в статусе свободного агента.