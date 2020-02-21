Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Руни – в основе «Дерби Каунти» на матч с «Фулхэмом». Это его 500-я игра в английских лигах

Руни – в основе «Дерби Каунти» на матч с «Фулхэмом». Это его 500-я игра в английских лигах

21 февраля 2020, 22:38
2

Нападающий Уэйн Руни попал в стартовый состав «Дерби Каунти» на матч 34-го тура Чемпионшипа против «Фулхэма». Это 500-я игра для форварда в английских лигах.

Руни выступает за «Дерби Каунти» в качестве играющего тренера. Он пополнил команду 1 января в статусе свободного агента.

Источник: твиттер OptaJoe
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Дерби Каунти Фулхэм Руни Уэйн
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1582319896
мне казалось,что ему под сорокет,песок сыпется,ан нет жив ещё курилка...браво!
Ответить
Plyash
1582320770
Руни,молодец,удачи тебе.Ты заслужил.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+