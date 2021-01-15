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Уэйн Руни
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
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00:53
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00:43
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00:34
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«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
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Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
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22:48
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«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
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22:17
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22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
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22:04
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21:56
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Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
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21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
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21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
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21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
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Уэйн Руни - новости
Нападающий
Имя
Уэйн
Фамилия
Руни
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Ливерпуль
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
24 октября 1985 (37 лет)
Рост
176
Вес
71
Статистика
Новости
Статьи
Посты
15 января 2021
17:15
Руни утвержден на посту главного тренера «Дерби Каунти»
2
9 января 2021
20:57
Кубок Англии. «Дерби Каунти» Руни вылетел от клуба шестого дивизиона «Чорли»
18 декабря 2020
09:38
Фото
11-летний сын Руни поступил в академию «Манчестер Юнайтед»
14 ноября 2020
23:45
Express: Руни назначили и.о. главного тренера «Дерби Каунти»
13 ноября 2020
13:20
17-летний Беллингем вошел в тройку самых молодых дебютантов сборной Англии
29 октября 2020
09:52
Гринвуд – второй по молодости автор гола «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ
26 октября 2020
07:40
Только Руни забивал «Арсеналу» в АПЛ чаще, чем Варди
4 октября 2020
08:15
Руни порекомендовал «Манчестер Юнайтед» купить Кейна вместо Санчо
2
7 сентября 2020
15:44
Отец Влашича: «Руни сказал ему: «Никола, продолжай в том же духе, и ты станешь лучшим игроком»
1
2 июля 2020
12:39
Руни подтвердил, что останется в «Дерби Каунти» на следующий сезон
10 мая 2020
19:14
Фото
Transfermarkt составил список самых дорогих талантов 2004-го. Сычев – в топ-20
3
19 апреля 2020
15:20
Руни: «Больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире»
2
5 апреля 2020
13:58
Руни: «Внезапно у футболистов потребовали сократить зарплату. Почему вдруг мы стали козлами отпущения?»
32
30 марта 2020
08:50
Кейн: «Расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром в истории сборной Англии»
3
15 марта 2020
10:14
Руни: «В «Юнайтед» ездили на тренировки вместе с Роналду. Я завозил его в «Макдональдс», он хотел «биг мак»
3
6 марта 2020
10:11
Руни: «МЮ» необходимо еще два-три года, чтобы выстроить сильную команду»
2
5 марта 2020
21:59
«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»: Руни провел шесть матчей против манчестерцев и ни разу не забил
4
25 февраля 2020
01:50
Александер-Арнольд отдал 50-й ассист в АПЛ. Только два игрока добивались этого в более молодом возрасте
2
22 февраля 2020
00:50
Чемпионшип. «Дерби Каунти» сыграл вничью с «Фулхэмом», Руни забил в 500-м матче в английских лигах
21 февраля 2020
22:38
Руни – в основе «Дерби Каунти» на матч с «Фулхэмом». Это его 500-я игра в английских лигах
2
29 января 2020
01:36
Руни забил дебютный гол за «Дерби Каунти». Он отличился в Англии впервые за 771 день
3 января 2020
00:59
Чемпионшип. Голевой пас Руни в дебютной игре помог «Дерби Каунти» победить «Барнсли»
1
2 января 2020
23:30
Руни отметился голевым пасом в дебютном матче за «Дерби Каунти»
22:48
Руни – капитан в дебютном матче за «Дерби Каунти»
1
1 января 2020
18:55
Фото
«Руни – баран». «Дерби Каунти» презентовал играющего тренера Руни
1
30 ноября 2019
06:30
Фото
Руни провел первую тренировку с «Дерби Каунти»
1
13 октября 2019
15:33
Эрикссон: «Фергюсон угрожал мне убийством, чтобы я не вызывал Руни в сборную»
1
11 октября 2019
19:33
«Это было бы крупное событие». Промоутер Хирн готов организовать боксерский поединок жен Руни и Варди
10 октября 2019
08:45
Видео
Ибрагимович и Руни вошли в число претендентов на звание автора лучшего гола сезона в МЛС
3
9 октября 2019
15:35
Фото
«Хорошо, что Ребека не подписана на нас». «Зенит» пошутил над скандалом с женами Варди и Руни
6
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