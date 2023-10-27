Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни рассказал, что ему необходимо поменять в английской команде.
«Я говорил с ребятами и просил их быть честными со мной. Я хочу поменять стиль игры этой команды. Раньше она защищалась слишком низко. Мне не нравится это. Но в новой схеме должны быть задействованы все игроки. А сейчас это не получается. Может, я слишком много прошу? Если не получится, то будем искать другую манеру игры», – сказал Руни.
- «Бирмингем Сити» занимает 12 место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков по результатам 13 проведeнных встреч.
- 38-летний Уэйн Руни известен по своими выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Карьеру тренера англичанин начал в 2019 году.
Источник: ITASportPress