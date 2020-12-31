Руни утвержден на посту главного тренера «Дерби Каунти»

Ну будем посмотреть дальше....История не раз показала, что лучшие игроки могут быть лучшими тренерами....Просто потому что это разные темы.
«Дерби Каунти» объявил, что Уэйн Руни стал полноценным главным тренером команды.
Контракт с 35-летним специалистом заключен до конца сезона-2022/23.
- Руни с конца ноября исполнял обязанности главного тренера, сменив уволенного Филлипа Коку.
- Под его руководством команда провела девять матчей – три победы, четыре ничьи и два поражения.
- «Дерби» занимает 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Это зона вылета.