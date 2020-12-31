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    Руни утвержден на посту главного тренера «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» объявил, что Уэйн Руни стал полноценным главным тренером команды.

    Контракт с 35-летним специалистом заключен до конца сезона-2022/23.

    • Руни с конца ноября исполнял обязанности главного тренера, сменив уволенного Филлипа Коку.
    • Под его руководством команда провела девять матчей – три победы, четыре ничьи и два поражения.
    • «Дерби» занимает 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Это зона вылета.

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    Источник: Официальный сайт «Дерби Каунти»

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