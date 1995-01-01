Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Руни: «В «Юнайтед» ездили на тренировки вместе с Роналду. Я завозил его в «Макдональдс», он хотел «биг мак»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как завозил в ресторан быстрого питания экс-партнера Криштиану Роналду. Португалец набирал вес.

    «Когда я пришел в «Юнайтед», то ездил на игры и тренировки вместе с Роналду. Как-то в ночь перед матчем мы заезжали в «Макдональдс» – Криштиану захотел «биг мак». Он был очень худым и пытался набрать вес. Пришлось заехать», – цитирует Руни Goal.

    • Руни сейчас является играющим тренером в «Дерби Каунти».
    • Роналду выступает за «Ювентус».
    • Руни и Роналду брали в «Юнайтед» Лигу чемпионов в 2008 году.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7043

      mihail200606 1 час назад

      В итоге вес помоему лишний у руни есть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2299

      Борат 1 час назад

      Лёню слуцкого там не встречали ?
      Гыгы

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75335
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru