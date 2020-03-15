Руни: «В «Юнайтед» ездили на тренировки вместе с Роналду. Я завозил его в «Макдональдс», он хотел «биг мак»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как завозил в ресторан быстрого питания экс-партнера Криштиану Роналду. Португалец набирал вес.

«Когда я пришел в «Юнайтед», то ездил на игры и тренировки вместе с Роналду. Как-то в ночь перед матчем мы заезжали в «Макдональдс» – Криштиану захотел «биг мак». Он был очень худым и пытался набрать вес. Пришлось заехать», – цитирует Руни Goal.