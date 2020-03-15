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  • Руни: «В «Юнайтед» ездили на тренировки вместе с Роналду. Я завозил его в «Макдональдс», он хотел «биг мак»

Руни: «В «Юнайтед» ездили на тренировки вместе с Роналду. Я завозил его в «Макдональдс», он хотел «биг мак»

15 марта 2020, 10:14
3

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как завозил в ресторан быстрого питания экс-партнера Криштиану Роналду. Португалец набирал вес.

«Когда я пришел в «Юнайтед», то ездил на игры и тренировки вместе с Роналду. Как-то в ночь перед матчем мы заезжали в «Макдональдс» – Криштиану захотел «биг мак». Он был очень худым и пытался набрать вес. Пришлось заехать», – цитирует Руни Goal.

  • Руни сейчас является играющим тренером в «Дерби Каунти».
  • Роналду выступает за «Ювентус».
  • Руни и Роналду брали в «Юнайтед» Лигу чемпионов в 2008 году.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Дерби Каунти Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Руни Уэйн
Комментарии (3)
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mihail200606
1584257729
В итоге вес помоему лишний у руни есть...
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житель СПб
1584263549
Да, были времена... Фантастические для футбола!
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