Руни: «В «Юнайтед» ездили на тренировки вместе с Роналду. Я завозил его в «Макдональдс», он хотел «биг мак»

В итоге вес помоему лишний у руни есть...
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как завозил в ресторан быстрого питания экс-партнера Криштиану Роналду. Португалец набирал вес.
«Когда я пришел в «Юнайтед», то ездил на игры и тренировки вместе с Роналду. Как-то в ночь перед матчем мы заезжали в «Макдональдс» – Криштиану захотел «биг мак». Он был очень худым и пытался набрать вес. Пришлось заехать», – цитирует Руни Goal.
- Руни сейчас является играющим тренером в «Дерби Каунти».
- Роналду выступает за «Ювентус».
- Руни и Роналду брали в «Юнайтед» Лигу чемпионов в 2008 году.